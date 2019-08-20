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    «Аякс» столкнется с сопротивлением

    АПОЭЛ — «Аякс». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 20 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Аякс
    Прогноз на АПОЭЛ — «Аякс»
    Игроки «Аякса»
    АПОЭЛ будет принимать «Аякс» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе ГСП 20 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Аякс».

    АПОЭЛ

    На данный момент АПОЭЛ находится в предвкушении старта домашнего чемпионата на следующих выходных.

    В межсезонье команда провела три товарищеские встречи, две из которых проиграла. В официальных же матчах в рамках отборочных туров Лиги чемпионов киприотам удалось дважды обыграть «Сутьеску» (0:1), (3:0).

    Затем было домашнее поражение от «Карабаха» (1:2), а чуть позже в ответной игре на выезде подопечные Томаса Долля смогли пробиться в финал квалификационного раунда, победив азербайджанцев (0:2).

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    Довольно противоречивые результаты действующих чемпионов Кипра свидетельствуют об их проблемах в обороне. В то же время в официальных турнирах на своей арене АПОЭЛ редко обходится без забитого гола. В восьми из десяти последних матчей на стадионе ГСП команда минимум раз распечатывала ворота соперников.

    «Аякс»

    Подопечные Эрика тен Хага, несмотря на потерю очков в игре с «Витессом» (2:2), отлично стартовали в нидерландском первенстве. Добыв в последующих двух матчах уверенные победы над «Эмменом» (5:0) и «Венло» (1:4), «аяксиды» располагаются на первой строчке в турнирной таблице с 11 забитыми и 3 пропущенными голами за 3 игры.

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    На своем еврокубковом пути «Аякс» столкнулся с тяжелыми испытаниями, которые им обеспечил ПАОК, однако, амстердамский коллектив прошел греков благодаря домашней победе (3:2).

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    • Сейчас команда находится в прекрасной форме, линия атаки в полном порядке. Особенно ярко в начале сезона себя проявляют Тадич, Ван де Беек и Зиеш. Тяжело представить Лигу чемпионов без полуфиналистов прошедшего розыгрыша турнира.

    Прогноз

    На победу АПОЭЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничью — 4,70, а на победу «Аякса» — 1,50.

    Наш прогноз на матч — «Аякс» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,89. 0

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    АПОЭЛ — «Аякс». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 20 августа 2019 года. Прогноз на АПОЭЛ — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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