ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Ахмат»Скандальное судейство затмило результат матча в Петербурге Футболисты «Краснодара»Первый голевой пас Шапи и победа «Краснодара» на классе «Ливерпуль» выиграл вопреки обстоятельствам«Ливерпуль» проявил себя по-чемпионски
  • 09:29
    • «Интеру» интересен экс-форвард «Тоттенхэма»
  • 09:13
    • Кавани согласовал контракт с клубом MLS
  • 08:46
    • Диас победил Петтиса на UFC 241
  • 08:28
    • Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC
  • 08:13
    • Медведев одолел Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати
  • 00:52
    • Алексис Санчес может перебраться в «Интер»
  • 00:43
    • Почеттино: Мы должны принять VAR
    Все новости спорта

    Ответит ли «МЮ» «волкам» за поражения прошлого сезона?

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 19 августа 2019 года

    Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
    Харри Магуайр
    19 августа состоится последний матч второго тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молинью» местный «Вулверхэмптон» будет противостоять клубу «Манчестер Юнайтед». Свисток даст главный арбитр Джонатан Мосс в 22:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.30
  • Играть!
    •

    «Вулверхэмптон»

    В нынешнем сезоне «Вулверхэмптону» предстоит выступать на два фронта. Команда еще будет играть в Лиге Европы, если конечно она пройдет последнюю стадию квалификации, где ей предстоит встретиться с римским «Торино».

    До этого «волки» довольно легко проскочили 1/4 и 1/2 финала ЛЕ, обыграв «Крузейдерс» и «Пюник» с общим счетом 6:1 и 8:0 соответственно.

    Старт АПЛ выдался для хозяев вполне неплохим — подопечные Санту взяли первое очко в чемпионате благодаря ничьей 0:0 в Лестере.

    Календарь и таблица АПЛ

    Потерь в составе нет и это самый главный плюс. Да и в целом сейчас «оранжевые», кажется, практически вернулись в прежнюю форму.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Ман Юнайтед» Сульшера мощно стартовал, сразу же разбив «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Напомним, что гости добыли уверенную победу на своем поле со счетом 4:0. Это был первый официальный поединок «манкунианцев» в сезоне.

    До этого клуб вполне неплохо выступил на турнире Международного кубка чемпионов, где «красные дьяволы» заняли третье место. В рамках этого соревнования «малыши Басби» одолели «Интер» со счетом 1:0, выиграли у «Тоттенхэма» 1:2 и переиграли «Интер» в серии пенальти.

  • «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводов
  • Манкунианцы нанесли «синим» крупное поражение на старте АПЛ
  • 12/08/2019

    • Оборона «Юнайтед» теперь стала надежнее. Если в прошлом сезоне это была одна из самых проблемных зон, то в этом году проблему приехал решать Магуайр — самый дорогой защитник в истории футбола.

    Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль на пару принесли победу команде в прошлом туре. Первый оформил дубль.

    Гостям не помогут Санчес, Фосу-Менса и Байи.

    Прогноз

    Не все так однозначно. Это отражают коэффициенты — 3.25 на хозяев и 2.37 на хозяев. Ничья оценивается коэффом 3.25.

  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В прошлом сезоне команды встречались три раза и во всех трех случаях «волки» оставались непобежденными — две победы и одна ничья. При этом голами радовали оба коллектива, а больше двух мячей забивали только футболисты «Вулверхэмптона».

    «МЮ», безусловно, предстоит сложнейший выезд. Вероятнее всего «Вулвс» будут играть вторым номером, навязывая борьбу «манкунианцам». «Красные» в свою очередь попытаются забрать мяч под свой контроль и нагнетать обстановку у ворот соперника.

    «Ман Юнайтед» имеет более изобретательные линии атаки и полузащиты. Так что это может поспособствовать победе подопечных Сульшера. В любом случае у команд есть все шансы увезти одно очко. Прогноз — фора 2 (0) за 1.68. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Рубин — Арсенал
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уфа — Ростов
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ротор — Шинник
  • Сегодня в 18:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Сегодня в 18:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Львов — Шахтер
  • Сегодня в 19:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Севилья
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла Лиги
    • 19:28 16/08/2019     «Зенит» — «Ахмат»
  • Скандальное судейство затмило результат матча в Петербурге
    • 01:10     «Ливерпуль» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в истории
  • Суперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха Клоппа
    • 13:37 15/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 19 августа 2019 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Барса» проиграла в Бильбао, «Реал» победил «Сельту», «Атлетико» сыграет с «Хетафе»Результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании 00:100
  • 00:30
    • «Реал» впервые за 818 дней опередил «Барселону» в Примере
  • 00:10
    • «Вильярреал» и «Гранада» расписали ничью в сумасшедшем поединке
  • 23:43
    • Зидан: Бэйл остается в «Реале»
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. «Зенит» потерял очки дома, «Локо» в гостях у «Динамо», «Спартак» против ЦСКАКалендарь, результаты и обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:120
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?
  • 2.67
    •
  • 08:58
    • Зе Луиш оформил хет-трик в чемпионате Португалии
  • 23:56
    • «Леганес» уступил «Осасуне»
  • 23:14
    • «Мальорка» с победы стартовала в новом сезоне
    Эрнесто Вальверде Футбол Ветер перемен Вальверде, зависимость от Месси и нестареющий АдурисГлавные выводы после поражения «Барселоны» от «Атлетика» Вчера в 15:290
  • 23:00
    • «Монако» крупно проиграл «Метцу»
  • 22:34
    • Глушаков: Позор — это когда дома теряют очки в меньшинстве
  • 22:22
    • Дзюба: Такое судейство — это позор. Судья — герой матча
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие