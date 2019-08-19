«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 19 августа 2019 года

19 августа состоится последний матч второго тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молинью» местный «Вулверхэмптон» будет противостоять клубу «Манчестер Юнайтед». Свисток даст главный арбитр Джонатан Мосс в 22:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

«Вулверхэмптон»

В нынешнем сезоне «Вулверхэмптону» предстоит выступать на два фронта. Команда еще будет играть в Лиге Европы, если конечно она пройдет последнюю стадию квалификации, где ей предстоит встретиться с римским «Торино».

До этого «волки» довольно легко проскочили 1/4 и 1/2 финала ЛЕ, обыграв «Крузейдерс» и «Пюник» с общим счетом 6:1 и 8:0 соответственно.

Старт АПЛ выдался для хозяев вполне неплохим — подопечные Санту взяли первое очко в чемпионате благодаря ничьей 0:0 в Лестере.

Календарь и таблица АПЛ

Потерь в составе нет и это самый главный плюс. Да и в целом сейчас «оранжевые», кажется, практически вернулись в прежнюю форму.

«Манчестер Юнайтед»

«Ман Юнайтед» Сульшера мощно стартовал, сразу же разбив «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Напомним, что гости добыли уверенную победу на своем поле со счетом 4:0. Это был первый официальный поединок «манкунианцев» в сезоне.

До этого клуб вполне неплохо выступил на турнире Международного кубка чемпионов, где «красные дьяволы» заняли третье место. В рамках этого соревнования «малыши Басби» одолели «Интер» со счетом 1:0, выиграли у «Тоттенхэма» 1:2 и переиграли «Интер» в серии пенальти.

Оборона «Юнайтед» теперь стала надежнее. Если в прошлом сезоне это была одна из самых проблемных зон, то в этом году проблему приехал решать Магуайр — самый дорогой защитник в истории футбола.

Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль на пару принесли победу команде в прошлом туре. Первый оформил дубль.

Гостям не помогут Санчес, Фосу-Менса и Байи.

Прогноз

Не все так однозначно. Это отражают коэффициенты — 3.25 на хозяев и 2.37 на хозяев. Ничья оценивается коэффом 3.25.

В прошлом сезоне команды встречались три раза и во всех трех случаях «волки» оставались непобежденными — две победы и одна ничья. При этом голами радовали оба коллектива, а больше двух мячей забивали только футболисты «Вулверхэмптона».

«МЮ», безусловно, предстоит сложнейший выезд. Вероятнее всего «Вулвс» будут играть вторым номером, навязывая борьбу «манкунианцам». «Красные» в свою очередь попытаются забрать мяч под свой контроль и нагнетать обстановку у ворот соперника.

«Ман Юнайтед» имеет более изобретательные линии атаки и полузащиты. Так что это может поспособствовать победе подопечных Сульшера. В любом случае у команд есть все шансы увезти одно очко. Прогноз — фора 2 (0) за 1.68. 0