«Атлетико» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Испании 18 августа 2019 года

В воскресенье, 16 августа, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в первом туре испанской Примеры сезона 2019/20 «Атлетико» сыграет с «Хетафе». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Атлетико» — «Хетафе».

«Атлетико»

Прошлый чемпионат Испании мадридская команда завершила на второй строке, уступив перовой «Барселоне» 11 очков, но опередив третий «Реал» на восемь пунктов.

В межсезонье «матрасники» приняли участие в ряде товарищеских кубков и сыграли несколько спаррингов. На МКЧ мадридцы одержали три победы (одну из них по пенальти), одолев на том турнире «Реал» со счетом 7:3 и «Ювентус» — 2:1.

В летнее трансферное окно «Атлетико» был в центре внимания. За 120 млн евро «красно-белые» продали в «Барселону» Антуана Гризманна, в «Баварию» Лукаса Эрнандеса (80 млн), в «Ман Сити» Родри (70 млн) и в «Монако» Желсона Мартинша (30 млн). Еще рад игроков покинули команду как свободные агенты.

«Полосатые» не только продавали, но у покупали футболистов. За 126 млн у «Бенфики» был приобретен 19-летний Жуан Феликс. Также они подписали Маркоса Льоренте, Марио Эрмосо, Кирана Триппьера, Фелипе Монтейро и еще нескольких игроков, потратив на эти трансферы еще около 120 млн.

«Хетафе»

По итогам минувшего испанского первенства «Хетафе» занял пятое место, уступив четвертой лигачемпионовской строке всего лишь два балла.

В гостевых встречах прошлого чемпионата «синие» зачастую играли вничью, коих набралась 11 в 19 матчах, еще по четыре раза они проиграли и выиграли.

В предсезонной подготовке клуб из пригорода Мадрида уступил только в одной игре из восьми, три поединка он выиграл и в четырех встречах была зафиксирована ничья.

Большой активностью на трансферном рынке этим летом «Хетефе» не отличился, сохранив костяк команды. Приобрели несколько футболистов на 9 млн евро, продали игроков — на 2 млн.

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом розыгрыше Примеры «Атлетико» дважды положил на лопатки «Хетафе» с одинаковым результатом по 2:0.

Прогноз на «Атлетико» — «Хетафе»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.50.

На викторию «Ахмата» дают — 8.30, ничья оценена — в 4.35.

Прогнозируем, что «Атлетико», несмотря на внушительную ротацию с составом, обыграет на своем поле довольно-таки крепкое «Хетафе» с разнице в несколько мячей. 0