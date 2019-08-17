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    «Нант» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 17 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Нант Прогнозы на Марсель
    Прогноз на «Нант» — «Марсель»
    Андре Виллаш-Боаш
    В субботу, 17 августа, «Нант» на своем поле примет «Марсель» в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ля Божуар», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Нант» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.13
  • 2
  • 2.85
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    «Нант»

    Текущий сезон футболисты «Нанта» начали с выездного матча против «Лилля», в котором потерпели поражение 1:2. Подопечные Кристиана Гуркюффа пропустили два мяча от Виктора Осимхена, притом решающий был забит на 80-й минуте.

    В летних товарищеских матчах «канарейки» обыграли «Стад Нион» (1:0), «Ньор» (3:2) и хихонский «Спортинг» (2:0), сыграли вничью с «Дженоа» (1:1), а также уступили «Лозанне Уши» (0:1) и «Бресту» (0:1).

    Летом «Нант» приобрел около десяти новых футболистов, среди которых выделяются вратарь Альбан Ляфон, игравший за «Фиорентину», защитники Деннис Апиа из «Андерлехта» и Молла Ваге из «Удинезе» и форвард из «Леванте» Мойзес Саймон.

    Календарь и таблица Лиги 1

    При этом самой большой потерей клуба стал бразильский защитник Диего Карлос, перешедший в «Севилью» за 15 миллионов евро.

    «Марсель»

    «Марсель» тоже начал сезон с поражения. В первом туре национального первенства он на своем поле неожиданно проиграл «Реймсу» со счетом 0:2. Команда Андре Виллаш-Боаша владела территориальным преимуществом, но пропустила два мяча во втором тайме.

    В контрольных встречах провансальцы сумели выиграть у «молодежки» «Сток Сити» (1:0), «Бордо» (2:1), «Сент-Этьена» (2:1) и «Ди Си Юнайтед» (8:1). При этом они проиграли «Аккрингтону» (1:2), «Рейнджерс» (0:4) и «Наполи» (0:1).

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    В межсезонье «Марсель» приобрел защитника «Вильярреала» Альваро и нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто.

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    Также клуб продал хавбека Лукаса Окампоса «Севилье» и форварда Клинтона Н’Жье московскому «Динамо».

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Нанта» — 2.65, победа «Марселя» — 2.70, ничья — 3.30.

    Результаты первого тура говорят нам о том, что обе команды далеки от своей оптимальной формы. Особенно разочаровали провансальцы, проигравшие довольно слабому сопернику на своем поле.

    И все же нам кажется, что на «Божуаре» команда Виллаш-Боаша сыграет лучше, чем на «Велодроме» на прошлой неделе. Есть ощущение, что «Марсель» имеет резервы для улучшения игры, в том время как «Нант», обновив свой состав, еще долго будет находиться в поисках своего лучшего футбола. Наш прогноз — «победа "Марселя" с форой 0» за 1.90.

    «Марсель» обязан забивать если не два, то хотя бы один гол, поэтому также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал гостей больше 1» за 1.77. 0

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    «Нант» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 17 августа 2019 года. Прогноз на «Нант» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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