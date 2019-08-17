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    Добудет ли «Астон Вилла» первую победу после возвращения?

    «Астон Вилла» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч АПЛ 17 августа 2019 года

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    Прогноз на «Астон Вилла» — «Борнмут»
    Джон Макгинн
    В субботу, 17 августа, в рамках второго тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» дома примет «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2019 года
    Астон Вилла
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    •  Астон Вилла 17:00 Борнмут Борнмут
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» после 3-годичного перерыва вернулась в АПЛ. В рамках Чемпиншипа прошлого сезона «виллианы» финишировали пятыми и добывали путевку в Премьер-лиги через матчи плей-офф.

    На стадии 1/2 финала бирмингемцы прошли «Вест Бромвич» только по пенальти. А решающем поединке они победили «Дерби Каунти» со счетом 2:1.

    При подготовке к новому сезону «клеретовые» провели пять контрольных встреч, в которых победили во всех. Среди них стоит выделить викторию на немецким «РБ Лейпциг» — 3:1.

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  • 11/08/2019

    • На старте Премьер-лиги «Астон Вилла» проиграла в Лондоне «Тоттенхэму» со счетом 1:3, удерживая победный результат до 73-й минуты матча.

    В лазарете команды находятся Джонатан Коджиа, Джеймс Честер и Кортни Хаус.

    «Борнмут»

    «Борнмут» завершил прошлый чемпионат Англии в середине турнирной таблице, на 14 месте, победив в 13 матчах из 38 при шести ничейных результатах и 19 поражениях, разница мячей — 56:70.

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    «Вишни» является типично домашней командой. Почти две трети очков в минувшем сезоне команда набрала как раз на своем поле. На выезде же она была одной из худших в плане обороны, пропустив 45 голов за 19 поединков.

    В первом туре этого чемпионата Англии «Борнмут» принимал на родной арене еще одного новичка АПЛ — «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Хозяева не удержали победу, пропустив на 88-й минуте встречи.

    Календарь и таблица АПЛ

    Из-за травм игру пропустят сразу семь футболистов — Ллойд Келли, Саймон Фрэнсис, Арно Данжума, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс, Дэниел Гослинг и Льюис Кук.

    Прогноз на «Астон Вилла» — «Борнмут»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.35.

    На викторию «Борнмута» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.60.

    Рискнем поставить на то, что «Астон Вилла» добудет три очка в игре с соперником, играющем на выезде не очень удачно. 0

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