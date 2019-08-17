«Астон Вилла» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч АПЛ 17 августа 2019 года

В субботу, 17 августа, в рамках второго тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» дома примет «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Борнмут».

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» после 3-годичного перерыва вернулась в АПЛ. В рамках Чемпиншипа прошлого сезона «виллианы» финишировали пятыми и добывали путевку в Премьер-лиги через матчи плей-офф.

На стадии 1/2 финала бирмингемцы прошли «Вест Бромвич» только по пенальти. А решающем поединке они победили «Дерби Каунти» со счетом 2:1.

При подготовке к новому сезону «клеретовые» провели пять контрольных встреч, в которых победили во всех. Среди них стоит выделить викторию на немецким «РБ Лейпциг» — 3:1.

На старте Премьер-лиги «Астон Вилла» проиграла в Лондоне «Тоттенхэму» со счетом 1:3, удерживая победный результат до 73-й минуты матча.

В лазарете команды находятся Джонатан Коджиа, Джеймс Честер и Кортни Хаус.

«Борнмут»

«Борнмут» завершил прошлый чемпионат Англии в середине турнирной таблице, на 14 месте, победив в 13 матчах из 38 при шести ничейных результатах и 19 поражениях, разница мячей — 56:70.

«Вишни» является типично домашней командой. Почти две трети очков в минувшем сезоне команда набрала как раз на своем поле. На выезде же она была одной из худших в плане обороны, пропустив 45 голов за 19 поединков.

В первом туре этого чемпионата Англии «Борнмут» принимал на родной арене еще одного новичка АПЛ — «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Хозяева не удержали победу, пропустив на 88-й минуте встречи.

Календарь и таблица АПЛ

Из-за травм игру пропустят сразу семь футболистов — Ллойд Келли, Саймон Фрэнсис, Арно Данжума, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс, Дэниел Гослинг и Льюис Кук.

Прогноз на «Астон Вилла» — «Борнмут»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.35.

На викторию «Борнмута» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.60.

Рискнем поставить на то, что «Астон Вилла» добудет три очка в игре с соперником, играющем на выезде не очень удачно. 0