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    Выиграет ли снова «Олимпиакос»?

    «Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Олимпиакос
    Прогноз на «Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир»
    Игроки «Олимпиакоса»
    Во вторник, 13 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» в Пирее на стадионе «Караискакис» примет турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Игра начнется в 21:30 по мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 5.00
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    «Олимпиакос»

    Греческий вице-чемпион в первой встрече добыл минимальную победу над «Истанбул Башакшехиром» в Турции, забив единственный мяч в начале второго тайма.

    Этим удачным результатом «Олимпиакос» продлил свою беспроигрышную серию до 19-ти матчей кряду с учетом всех турниров. Последний раз «легенды» проигрывали в последний день зимы.

    В этом розыгрыше Лиги чемпионов помимо игры в Турции, «красно-белые» успели сыграть две встрече на предыдущей стадии квалификации, где одолели чешскую «Викторию Плзень».

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    • В Чехии греческий коллектив завершил матч 0:0, а на своей территории «Олимпиакос» разгромил своего противника со счетом 4:0. Отметим, что только эти три поединка остаются официальными в этом сезоне для пирейцев.

    «Истанбул Башакшехир»

    На данный момент у «Истанбул Башакшехира» 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где только один матч был официальный (как раз против греков).

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    Кроме этой встречи турецкая команда провела до этого четыре контрольных матча, в которых «оранжевые» дважды проиграли и два раза играли вничью.

    Еще в середине прошлого месяца стамбульцы поочередно проиграли «Аяксу» (1:2) и «Боруссии» М (1:5), затем расписали мировые с немецкой «Фортуной» (1:1) и греческим АЕКом (0:0).

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    Основной защитник команды Ирфан Кахведжи пропустит ответный поединок, т.к. получил красную карточку в первом матче этих команд.

    Прогноз на «Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Олимпиакоса» в основное время предлагают — 1.74.

    На викторию «Истанбул Башакшехир» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.65.

    Проход: «Олимпиакоса» — 1.12, «Истанбул Башакшехир» — 6.30.

    Греческая команда набрала в начале сезона хорошую форму, что не скажешь о их предстоящем противнике. Думаем, что «Олимпиакос» победит и в ответке. 0

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    «Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 13 августа 2019 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Истанбул Башакшехир». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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