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    «Линфилд» приблизится к групповому раунду ЛЕ?

    «Линфилд» — «Сутьеска». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 13 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Линфилд» — «Сутьеска»
    Футболисты «Линфилда»
    Во вторник, 13 августа, в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы североирландский «Линфилд» на своей арене примет черногорскую «Сутьеску». Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Линфилд» — «Сутьеска».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 13 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.35
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    «Линфилд»

    Первая игра, прошедшая в Черногории неделю тому назад, принесла волевую победу «Линфилду» со счетом 2:1.

    После еврокубкового поединка «синие» провели игру национального чемпионата, где без особых проблем расправилась с «Инститьютом» — 3:1.

    На евроарене клуб из Белфаста успел провести до этого еще четыре матча. Сперва на стадии первого отборочного раунда он дважды проиграл норвежскому «Русенборгу» с общим счетом 0:6.

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    • Перебравшись в Лигу Европу «Линфилд» выбил из турнира фарерский клуб «ХБ Торсхавн». На островах оппоненты расписали мировую 2:2, а дома белфастцы победили 1:0.

    «Сутьеска»

    «Сутьеска» в хоть и прошла один этап в этом евророзыгрыше, но так и не смогла добыть ни одной победы.

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    На стадии первого отборочного раунда Лиги чемпионов «бело-синие» выбили словацкий «Слован». Оба матча завершились со счетом 1:1, и только после серии пенальти черногорцы прошли дальше.

    На следующем этапе отбора самого престижного еврокубка, клуб из города Никшич дважды проиграл кипрскому АПОЭЛю со общим счетом 0:4.

    Прогноз на «Линфилд» — «Сутьеска»

    «Линфилд», который имеет задел в один мяч перед ответкой, должен удержать свое преимущество. Можно поставить на 1Х + ТБ 1,5, т.к. думаем, что без забитых мячей не обойдется. 0

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    «Линфилд» — «Сутьеска». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 13 августа 2019 года. Прогноз на «Линфилд» — «Сутьеска». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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