«Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз (к. 6.0) и ставки на матч английской Премьер-лиги 11 августа 2019 года

В воскресенье, 11 августа, в первом туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать на своем поле «Арсенал». Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Арсенал».

«Ньюкасл»

По итогам минувшего сезона АПЛ «Ньюкасл» избежал борьбы за выживание, как это было в прошлой кампании. Команда заняла 13-е место с отрывом в 11 очков от зоны вылета.

Но уже в новом розыгрыше Премьер-лиги перед «Сороками» замаячила угроза сражаться за то, чтобы остаться в элите. Во многом из-за ухода менеджера Рафаэля Бенитеса, который вернул коллектив в АПЛ и превратил его в твердую силу.

Если говорить о трансферах, то здесь дружина Стива Брюса, вероятно, стала даже сильнее, подписав нападающего «Хоффенхайма» Жоэлинтона и своего экс-форварда Энди Кэрролла, а также вингера Аллана Сен-Максимена.

Новые игроки атаки призваны заменить ушедших в «Лестер» и «Алавес» соответственно Айозе Переса и Хоселу.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем сезоне выступил неудачно, заняв лишь пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Подопечные Унаи Эмери имели шанс получить билет в Лигу чемпионов за счет победы в Лиге Европы, но в финале без особых шансов проиграли «Челси» (1:4).

Среди матчей команды в межсезонье заслуживают внимание ее матчи в Международном кубке чемпионов, где лондонцы одержали победу над «Баварией» (2:1) и «Фиорентиной» (3:0), но уступили «Реалу» (2:2) в серии пенальти.

При этом «Канониры» уступили «Лиону» (1:2) в поединке за Кубок Эмирейтс и «Барселоне» (1:2) — в игре за Кубок Гампера.

На трансферном рынке клуб укрепил ключевые позиции, а главной сделкой стал переход вингера Николя Пепе из «Лилля».

Также команду пополнили отличный левый защитник «Селтика» Киран Тирни, Дани Себальос из «Реала» и Давид Луис, который призван заменить ушедшего Лорана Косельни в «Бордо».

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,4, а ничья — в 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет оба тайма за 6,0. 0