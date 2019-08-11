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    Поможет ли Заболотный «Сочи» забить первый гол в РПЛ?

    ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки на матче РПЛ 11 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Сочи
    Прогноз на ЦСКА — «Сочи»
    Антон Заболотный
    В рамках 5-го тура чемпионата России по футболу 11 августа пройдет встреча ЦСКА и «Сочи». Команды сыграют на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Августа 2019 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Сочи Сочи
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.75
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    ЦСКА

    В летних товарищеских матчах команда Виктора Гончаренко обыграла «Рубин» (4:0), но уступила «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).

    В межсезонье состав «красно-синих» пополнили Игорь Дивеев и Звонимир Шарлия, также клуб выкупил трансфер Николы Влашича.

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    При этом ЦСКА не удержал Родриго Бекао и отпустил Абеля Эрнандеса. Также команду покинули Сергей Ткачев, Константин Базелюк, Тимур Жамалетдинов, Никита Чернов и Хетаг Хосонов.

    В стартовом туре армейцы на выезду уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:2, показав ужасную реализацию — из 11 ударов лишь 2 пошли в створ ворот

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  • 29/07/2019

    • Во втором туре ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» (2:1), но если бы не сэйв Акинфеева на последних минутах, подопечные Гончаренко могли упустить победу.

    В 3-м туре ЦСКА победил в столичном дерби с «Локомотивом» (1:0), а в последнем матче на выезде одолел «Рубин» (1:0). Оба мяча забил Федор Чалов — в первом случае с пенальти, во втором — с игры.

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    • С 9 очками после 4 матчей ЦСКА поднялся на второе место в таблице РПЛ, на 1 балл отставая от «Зенита». Разница мячей 4-3.

    По-прежнему травму залечивает Алан Дзагоев. Вместе с ним в лазарете находится Георгий Щенников.

    «Сочи»

    В июне подопечные Александра Точилина провели три контрольных матча, победив «Луч» (2:0), крупно уступив «Спартаку» (1:7) и проиграв словенской «Олимпии» (3:4). В июле «Сочи» победил хорватскую «Риеку» (2:1).

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    В межсезонье «Сочи» сменил большую часть состава, собрав новую команду буквально на флажке. Накануне матча с армейцами состоялись трансферы Кристиана Нобоа и Антона Заболотного.

    Ранее в команду пришли Евгений Фролов, Тимофей Маргасов, Сослан Джанаев, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин и Федор Кудряшов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом туре «барсы» потерпели поражение от «Спартака» (0:1), пропустив единственный гол на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

    Во втором туре команда Александра Точилина уступила «Зениту» (0:2). На 30-й минуте южане пропустили с пенальти от Сердара Азмуна. На 88-й минуте окончательный результат установил Магомед Оздоев.

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  • 22/07/2019

    • В 3-м туре сочинцы были разгромлены в гостях «Краснодаром» (0:3) и лишь в последнем матче набрали первое очко в РПЛ, сыграв дома вничью с «Уфой» (0:0).

    С 1 очком «Сочи» расположился в зоне вылета, на 15-м месте. Разница мячей 0-6.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.40, победа «Сочи» — 8.50, ничья в основное время — 4.80.

    Армейцы набрали неплохой ход, и вряд ли «Сочи» сумеет оказать достойное сопротивление ЦСКА. Прогнозируем победу хозяев.

    «Сочи» еще не забил ни одного мяча и вряд ли сумеет отличиться в матче с ЦСКА, Армейцы тоже не отличаются результативностью — много голов ждать не стоит. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,95 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0

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    ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки на матче РПЛ 11 августа 2019 года. Прогноз на ЦСКА — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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