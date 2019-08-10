«Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 10 августа 2019 года

В субботу, 10 августа, киевское «Динамо» на своем поле примет донецкий «Шахтер» в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на НСК «Олимпийский», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Киев — «Шахтер».

«Динамо»

Киевское «Динамо» на старте чемпионата Украины встречалось с двумя львовскими клубами, которые не сумели навязать борьбу вице-чемпиону страны.

Подопечные Александра Хацкевича в первом туре уверенно обыграли «Карпаты» (2:0), а во втором — «Львов» (3:0).

«Динамо» также может похвастаться победой над «Шахтером» в матче за Суперкубок (2:1), хотя стоит отметить, что оба своих гола оно забило после 80-й минуты.

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Ранее на этой неделе «сине-белые» провели первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Брюгге». В Бельгии киевляне сыграли неудачно, проиграв 0:1.

«Шахтер»

Как уже было сказано, донецкий «Шахтер» начал сезон с обидного поражения от «Динамо» в матче за Суперкубок в Одессе (1:2).

Впрочем, команда Луиша Каштру долго не унывала, быстро переключившись на украинскую Премьер-лигу, где на данный момент лидирует.

В первом туре «горняки» одержали победу над «Александрией» (3:1), а во втором разгромили «Карпаты» (3:0).

Что касается еврокубков, то «Шахтер» на правах чемпиона напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, поэтому не играет в квалификациях.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Динамо» — 2.85, победа «Шахтера» — 2.55, ничья — 3.00.

«Горняки» проиграли в Одессе в конце июля и теперь настроены на реванш. Теоретически в Киеве им должно быть еще труднее, но мы видим несколько позитивных моментов для донецкой команды.

Самый главный — усталость «Динамо». В середине недели киевляне играли в Бельгии, где потратили много сил, но все равно проиграли. Теперь им нужно думать о том, как победить «Брюгге» уже на своем поле.

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В таких условиях подопечным Хацкевича будет очень сложно переключить внимание на внутренний чемпионат, который сейчас не так важен, как Лига чемпионов, в которой можно заработать большие деньги, попав в групповой этап.

Учитывая вышесказанное, мы считаем, что «Шахтер» будет ближе к победе, поэтому наш прогноз — «победа гостей с форой 0» за 1.80. 0