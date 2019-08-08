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    «Лудогорец» сделает запас прочности еще в первом матче?

    «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лудогорец
    Прогноз на «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс»
    Якуб Шверчок
    Болгарский «Лудогорец» в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги Европы на своей арене 8 августа примет валлийский «Нью-Сейнтс». Начало игры — 20:30 по мск. Прогноз на «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс».

    «Лудогорец»

    Болгарскому чемпиону не повезло с соперником в текущей Лиги чемпионов. Ему в противники на первом этапе отбора там достался набирающий силу венгерский «Ференцварош».

    «Лудогорец» ничего не смог поделать с венгерской командой, проиграв ей дважды. На выезде болгары проиграли со счетом 1:2, а на своей территории уступили 2:3.

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    «Нью-Сейнтс»

    В отличии от своего предстоящего соперника, чемпион Уэльса смог выбить одного соперника в Лиге чемпионов.

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    На перовом этапе квалификации валлийцы преодолели барьер в лице косовского «Ферроникели», сыграв дома 2:2, а на выезде переиграв противника со счетом 1:0.

    Во втором раунде отбора ЛЧ «Нью-Сейнтс» был бит датским «Копенгагеном», уступив ему в двух встречах с общим результатом 0:3.

    Прогноз на «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс»

    «Лудогорец» будет реабилитироваться после неудачи в Лиге чемпионов и стремится пробиться в группу ЛЕ. Прогнозируем, что на своей арене болгары легко одолеют валлийцев, обыграв их в несколько мячей. 0

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    «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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