«Лудогорец» — «Нью-Сейнтс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

Болгарский «Лудогорец» в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги Европы на своей арене 8 августа примет валлийский «Нью-Сейнтс». Начало игры — 20:30 по мск. Прогноз на «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс».

«Лудогорец»

Болгарскому чемпиону не повезло с соперником в текущей Лиги чемпионов. Ему в противники на первом этапе отбора там достался набирающий силу венгерский «Ференцварош».

«Лудогорец» ничего не смог поделать с венгерской командой, проиграв ей дважды. На выезде болгары проиграли со счетом 1:2, а на своей территории уступили 2:3.

Перебравшись в Лигу Европы «орлы» прошли исландский «Валюр». В гостях они сыграли 1:1, проигрывая до 90-й минуты, дома разгромили своего оппонента 4:0 и прошли дальше.

«Нью-Сейнтс»

В отличии от своего предстоящего соперника, чемпион Уэльса смог выбить одного соперника в Лиге чемпионов.

На перовом этапе квалификации валлийцы преодолели барьер в лице косовского «Ферроникели», сыграв дома 2:2, а на выезде переиграв противника со счетом 1:0.

Во втором раунде отбора ЛЧ «Нью-Сейнтс» был бит датским «Копенгагеном», уступив ему в двух встречах с общим результатом 0:3.

Прогноз на «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс»

«Лудогорец» будет реабилитироваться после неудачи в Лиге чемпионов и стремится пробиться в группу ЛЕ. Прогнозируем, что на своей арене болгары легко одолеют валлийцев, обыграв их в несколько мячей. 0