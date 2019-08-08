«Лудогорец» — «Нью-Сейнтс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

«Лудогорец»
Болгарскому чемпиону не повезло с соперником в текущей Лиги чемпионов. Ему в противники на первом этапе отбора там достался набирающий силу венгерский «Ференцварош».
«Лудогорец» ничего не смог поделать с венгерской командой, проиграв ей дважды. На выезде болгары проиграли со счетом 1:2, а на своей территории уступили 2:3.
Перебравшись в Лигу Европы «орлы» прошли исландский «Валюр». В гостях они сыграли 1:1, проигрывая до 90-й минуты, дома разгромили своего оппонента 4:0 и прошли дальше.
«Нью-Сейнтс»
В отличии от своего предстоящего соперника, чемпион Уэльса смог выбить одного соперника в Лиге чемпионов.
На перовом этапе квалификации валлийцы преодолели барьер в лице косовского «Ферроникели», сыграв дома 2:2, а на выезде переиграв противника со счетом 1:0.
Во втором раунде отбора ЛЧ «Нью-Сейнтс» был бит датским «Копенгагеном», уступив ему в двух встречах с общим результатом 0:3.
Прогноз на «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс»
«Лудогорец» будет реабилитироваться после неудачи в Лиге чемпионов и стремится пробиться в группу ЛЕ. Прогнозируем, что на своей арене болгары легко одолеют валлийцев, обыграв их в несколько мячей. 0