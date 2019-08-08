«Вадуц» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 августа 2019 года

В четверг, 8 августа, «Вадуц» на своем поле примет «Айнтрахт» Франкфурт в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Вадуце, начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Вадуц» — «Айнтрахт» Франкфурт.

«Вадуц»

Поскольку в Лихтенштейне нет своего национального чемпионата, «Вадуц» выступает в Швейцарии. Тем не менее, в этой карликовой стране есть розыгрыш кубка, который с 2013 года неизменно выигрывает эта команда.

Именно благодаря этому клуб получил возможность участвовать в квалификации Лиги Европы. В решающем поединке прошлого сезона коллектив победил «Руггелль» (3:2).

В Челлендж-лиге же, которая является вторым дивизионом Швейцарии, подопечные Марио Фрика заняли 6-е место из 10-ти.

В новой кампании они добыли четыре очка в трех стартовых турах, а предыдущих восьми матчах всех турниров одержали четыре победы.

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» в летнее трансферное окно продал в мадридский «Реал» за 60 миллионов евро сербского форварда Луку Йовича. В минувшем сезоне он помог дойти «Орлам» до полуфинала Лиги Европы.

На этой стадии франкфуртцы только по пенальти уступили будущему победителю турнира лондонскому «Челси» (оба матча закончились по 1:1).

В чемпионате Германии в прошлом сезоне франкфуртцы долгое время шли в зоне Лиги чемпионов, но не выдержав игр на два фронта в итоге скатились до седьмой строки.

Подопечные Ади Хюттера успели провести только два официальных матча в новом сезоне, одолев на выезде «Флору» в первом поединке со счетом 2:1.

В ответной игре они переиграли эстонского соперника с аналогичным результатом.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,5, а ничья — в 5,8.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,5. 0