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    Приблизится ли «Рейнджерс» к групповому этапу Лиги Европы?

    «Мидтьюлланн» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рейнджерс
    Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Рейнджерс»
    Скотт Арфилд
    В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» примет у себя в Хернинге шотландский «Рейнджерс». Матч состоится на «МСХ Арене». Старт встречи намечен на 21:00 по мск. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Рейнджерс».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.85
  • Играть!
    •

    «Мидтьюлланн»

    Клуб регулярно выступает в еврокубках, начиная с 2001 года, и с тех пор он пропустил всего три розыгрыша. Однако на групповую стадию датчанам удавалось прорваться только один раз, а было это в 2015 году.

    В нынешнем сезоне для хозяев это будет дебютный поединок в еврокубках. До этого они мощно начали во внутреннем чемпионате, одержав четыре победы в четырех турах. И если предсезонка у клуба оказалась не слишком многообещающей (одна победа и 2 поражения), то в официальных встречах «Мидтьюлланн» показал себя хорошо.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Волки» начали с победы над «Эсбьергом» (0:1). После этого они выиграли у «Норшелланна» 2:1. Следом пошли успехи в матчах с «Орхусом» (0:1) и «Ольборгом» (1:0). Так что с обороной сейчас у коллектива все в порядке — пропущено лишь один мяч в 4 официальных встречах.

    Можно также добавить, что «черные» выиграли 8 из 12 последних поединков в Лиге Европы. В прошлом сезоне команда «споткнулась» на «Мальме» в финальном раунде квалификации турнира.

    «Рейнджерс»

    Официальные мачте «Рейнджерс» начал чуть раньше — 9 августа. Тогда подопечные Стивена Джеррарда выиграли 0:4 у «Сент-Джозефс» в рамках ЛЕ. Ответный матч завершился более крупной победой со счетом 6:0.

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    В прошлом раунде команда встречалась с клубом «Прогрес Нидеркорн» — 2:0 дома и нулевая мировая на выезде.

    После ничьи в Люксембурге, «светло-синие» стартовали в шотландской Премьер-лиге. В первом туре «Джерс» выиграли у «Килмарнока» со счетом 1:2.

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    Прогноз

    По коэффициентам небольшой перевес у датчан. На них дают 2.65, тогда как вероятность победы «Рейнджерс» оценивают коэффом 2.85. Ничья сопровождается коэффициентом 3.15.

    Командам явно предстоит непростой матч. Игра может получиться закрытой. Вполне вероятно, что гости будут владеть мячом чаще — они это делали во всех 5 официальных играх нового сезона в отличие от соперника. И, возможно, для «плюшевых мишек» это выльется в некоторое преимущество.

    Шотландский коллектив более ровно провел предсезонную подготовку и до сих пор демонстрирует стабильный результат. Рекомендуемая ставка — победа «Рейнджерс» в один мяч или ничья с коэффициентом 1.93. 0

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    «Мидтьюлланн» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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