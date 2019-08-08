ЦСКА София — «Заря». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы болгарский ЦСКА София примет на своем поле украинскую «Зарю». Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на ЦСКА София — «Заря».

ЦСКА София

Софийский ЦСКА в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Болгарии, пропустив вперед только «Лудогорец».

В первом квалификационном раунде Лиги Европы ЦСКА разгромил «Титоград» (4:0) в первом матче, после чего отстоял нулевую ничью в ответном поединке.

Во втором раунде против «Осиека» пришлось посложнее, поскольку после домашней победы 1:0 в гостях последовало поражение с аналогичным счетом, но в итоге коллектив прошел дальше по итогам серии пенальти.

Начало нового сезона в национальном первенстве не заладилось, поскольку в первых двух турах команда взяла один балл. И все же, в двух последующих матчах ей удалось взять максимум очков.

Вот уже четыре поединка кряду «Армейцы» не знают ничьих и поражений.

«Заря»

В рамках подготовки к новому сезону, украинская команда провела шесть товарищеских встреч, в которых дважды сумела одержать победу, ещё два поединка свести к ничейному исходу и в двух потерпеть поражения.

«Заря» достаточно хорошо усилилась в летнее трансферное окно. К команде примкнули Владлен Юрченко из датского «Вайле», Лазио из бразильского «Итапемерина», Йоэль Абу-Ханн из немецкого «Магдебурга» и хавбек Богдан Михайличенко из киевского «Динамо».

Для хозяев уже успел стартовать чемпионат Украины. В первом туре луганчане на выезде минимально одолели «Ворсклу» (1:0), а во втором разошлись миром с «Днепром-1» (1:1).

Во втором раунде квалификации Лиги Европы коллектив прошел черногорскую «Будучность» с общим счетом 4:1. Дружина Виктора Скрипника не знает поражений шесть поединков кряду.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 3,1.

Рекомендуем ставить на то, что ЦСКА выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0