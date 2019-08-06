«Арарат-Армения» — «Сабуртало». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа 2019 года

Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы армянский «Арарат» дома сыграет с грузинским «Сабуртало». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Сабуртало».

«Арарат-Армения»

Чемпион Армении начал свою еврокомпанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу.

На своей арене «Арарат» обыграл шведскую команду со счетом 2:1. Во многом эта виктория обусловлена ранним удалением у шведов. В ответке АИК обыграл армян 3:1 и отправил клуб из Еревана в Лигу Европы.

На стадии второго квалификационного раунда ЛЕ армянский коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс».

В Армении «Арарат» победил со счетом 2:0, а в ответном поединке армяне выиграли немного скромнее — 2:1.

«Сабуртало»

«Сабуртало», который выиграл свой первый чемпионат Грузии, дебютировал в еврокубках. На первом раунде отбора Лиги чемпионов грузины переиграли молдавский «Шериф».

В первом поединке грузинский коллектив обыграл молдавского чемпиона в его логове со счетом 3:0, а в ответной игре уступил на своей арене 1:3, но прошел дальше.

На этапе второй квалификации абсолютный дебютант евротурниров по всех статьям уступил хорватскому «Динамо» из Загреба: дома проиграли 0:2, а в гостях и того более — 0:3.

Прогноз на «Арарат-Армения» — «Сабуртало»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Арарата» предлагают — 2.15.

На викторию «Сабуртало» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.40.

Армянский чемпион очень уверенно себя чувствует при своих зрителях. Прогнозируем, что армяне на своем поле обыграют грузинский коллектив. 0