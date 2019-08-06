ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»Сели на хвост. ЦСКА стал главным преследователем «Зенита» «Боруссия» одержала убедительную победу«Боруссия» нанесла психологический удар по «Баварии» Ярослав РакицкийРПЛ. Ничья в московском дерби, ЦСКА обыграл «Рубин», «Зенит» и «Краснодар» обменялись голами
  • 14:30
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020. Онлайн
  • 13:00
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020. Онлайн
  • 14:08
    • Российские кикбоксерши утонули в Крыму
  • 13:20
    • «Краснодар» узнал своего потенциального соперника в плей-офф раунде ЛЧ
  • 11:55
    • ПСЖ интересен форвард «Ювентуса»
  • 11:44
    • Тил: Привлекли амбиции «Спартака»
  • 11:27
    • «Порту» подписал игрока сборной Колумбии
    Все новости спорта

    Кто будет сильнее в Кавказском дерби?

    «Арарат-Армения» — «Сабуртало». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Арарат-Армения» — «Сабуртало»
    Антон Кобялко
    Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы армянский «Арарат» дома сыграет с грузинским «Сабуртало». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Сабуртало».

    «Арарат-Армения»

    Чемпион Армении начал свою еврокомпанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу.

    На своей арене «Арарат» обыграл шведскую команду со счетом 2:1. Во многом эта виктория обусловлена ранним удалением у шведов. В ответке АИК обыграл армян 3:1 и отправил клуб из Еревана в Лигу Европы.

    На стадии второго квалификационного раунда ЛЕ армянский коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс».

  • «Боруссия» нанесла психологический удар по «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»
  • Вчера

    • В Армении «Арарат» победил со счетом 2:0, а в ответном поединке армяне выиграли немного скромнее — 2:1.

    «Сабуртало»

    «Сабуртало», который выиграл свой первый чемпионат Грузии, дебютировал в еврокубках. На первом раунде отбора Лиги чемпионов грузины переиграли молдавский «Шериф».

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В первом поединке грузинский коллектив обыграл молдавского чемпиона в его логове со счетом 3:0, а в ответной игре уступил на своей арене 1:3, но прошел дальше.

    На этапе второй квалификации абсолютный дебютант евротурниров по всех статьям уступил хорватскому «Динамо» из Загреба: дома проиграли 0:2, а в гостях и того более — 0:3.

    Прогноз на «Арарат-Армения» — «Сабуртало»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Арарата» предлагают — 2.15.

    На викторию «Сабуртало» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.40.

    Армянский чемпион очень уверенно себя чувствует при своих зрителях. Прогнозируем, что армяне на своем поле обыграют грузинский коллектив. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Ахмат — Оренбург
  • Сегодня в 20:00
    •  3.84
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Дерби Каунти
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Рига — ХИК
  • Завтра в 19:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч ПАОК — Аякс
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Карабах
  • Завтра в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Ференцварош
  • Завтра в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сутьеска — Линфилд
  • Завтра в 21:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Брюгге — Динамо Киев
  • Завтра в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Копенгаген
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?
    • 12:45 01/08/2019     Пеп Гвардиола
  • Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающих
    • 01:55 01/08/2019     Малком
  • Малком дебютировал без блеска. «Зенит» потерял первые очки в РПЛ
    • Вчера в 09:27
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Арарат-Армения» — «Сабуртало». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа 2019 года. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Сабуртало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Тоже интересно
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Гвардиола против Клоппа. Новое великое противостояние?Сезон в Англии откроется матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» Вчера в 14:320
  • 11:14
    • Женская гандбольная сборная России осталась без главного тренера
  • 10:13
    • «МЮ» отказался от обмена Погба на Хамеса
  • 09:58
    • Медведев стал седьмым в чемпионской гонке АТР
    Малком Футбол Малком дебютировал без блеска. «Зенит» потерял первые очки в РПЛРеакция СМИ на ничью в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» Вчера в 09:270
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Оренбург» набрать первые очки в сезоне?
  • 3.84
    •
  • 14:25
    • Месси из-за травмы пропустит предсезонный тур «Барселоны» по США
  • 13:53
    • «Оренбург» подписал израильского защитника
  • 13:36
    • Матч «Тун» — «Спартак» обслужит босниец
    Андре Шюррле на скамейке запасных Футбол Обоюдное поражение соседей. Московское дерби осталось без победителяНа «Открытие Арене» «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью Вчера в 00:510
  • 09:43
    • Дида стал тренером «Милана»
  • 09:13
    • СМИ: «Динамо» отказалось от подписания Габигола
  • 08:43
    • Миньоле покинул «Ливерпуль» и вернулся на родину
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие