«Арарат-Армения» — «Сабуртало». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа 2019 года

«Арарат-Армения»
Чемпион Армении начал свою еврокомпанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу.
На своей арене «Арарат» обыграл шведскую команду со счетом 2:1. Во многом эта виктория обусловлена ранним удалением у шведов. В ответке АИК обыграл армян 3:1 и отправил клуб из Еревана в Лигу Европы.
На стадии второго квалификационного раунда ЛЕ армянский коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс».
В Армении «Арарат» победил со счетом 2:0, а в ответном поединке армяне выиграли немного скромнее — 2:1.
«Сабуртало»
«Сабуртало», который выиграл свой первый чемпионат Грузии, дебютировал в еврокубках. На первом раунде отбора Лиги чемпионов грузины переиграли молдавский «Шериф».
В первом поединке грузинский коллектив обыграл молдавского чемпиона в его логове со счетом 3:0, а в ответной игре уступил на своей арене 1:3, но прошел дальше.
На этапе второй квалификации абсолютный дебютант евротурниров по всех статьям уступил хорватскому «Динамо» из Загреба: дома проиграли 0:2, а в гостях и того более — 0:3.
Прогноз на «Арарат-Армения» — «Сабуртало»
В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Арарата» предлагают — 2.15.
На викторию «Сабуртало» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.40.
Армянский чемпион очень уверенно себя чувствует при своих зрителях. Прогнозируем, что армяне на своем поле обыграют грузинский коллектив. 0