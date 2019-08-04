«Заря» — «Днепр-1». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 4 августа 2019 года

В воскресенье, 4 августа, в поединке второго тура УПЛ «Заря» в Запорожье сыграет с «Днепр-1». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Заря» — «Днепр-1».

«Заря»

«Заря», которая финишировала на пятой позиции в прошлом чемпионате Украины, на данный момент имеет 5-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

В этом отрезке «черно-белые» провели две контрольные встречи и три официальных матча. Начала этот сезон они с выездной виктории над черногорской «Будучность» (3:1) в отборе Лиги Европы.

Затем луганчане одолели в Полтаве «Ворсклу» со счетом 1:0 в первом туре УПЛ, а накануне они в ответной игре вновь обыграли черногорцев (1:0) в еврокубке и пробились в третий раунд квалификации ЛЕ.

В летнее трансферное окно «Заря» заключала контракты со свободными агентами. Таких накопилось сразу пять, а также выкупили у «Динамо» Богдана Михайличенко.

«Днепр-1»

«Днепр-1» был создан только в начале 2017. И за два сезона команда смогла с ходу преодолеть два дивизиона и повыситься до УПЛ.

В прошлом сезоне днепряне выиграли первый украинский дивизион, опередив ближайшего преследователя на 13 очков.

Дебютная игра в высшем дивизионе принесла «черно-желтым» домашнюю викторию над донецким «Олимпиком» со счетом 2:0, забив оба гола еще в первой 10-минутке поединка.

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Летом «Днепр-1» арендовал у «Динамо» новоиспеченных чемпионов мира U-20 Владислава Супрягу и Сергея Булецу. Еще подписали уже известных в Украине Папу Гуйе и Александра Кобахидзе.

Прогноз на «Заря» — «Днепр-1»

В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Зари» — 2.04, победа «Днепр-1» — 3.85, ничья — 3.35.

Луганская команда уже успела провести три поединка в новом сезоне, где выиграла во всех. Но если в еврокубковых матчах «черно-белые» из-за слабости своего соперника не испытали особых проблем, то в Полтаве виктория была не совсем убедительной.

Днепряне же очень уверенно провели дебютную игру в УПЛ, убедительно победив. Считаем, что «Днепр-1» сможет отобрать очки у «Зари». 0