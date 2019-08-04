ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя ПепеВзрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги Эден АзарЛа Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом? «Арсенал» — «Нефтчи»Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге Европы
  • 08:11
    • Медведев — в полуфинале турнира в Вашингтоне
  • 08:00
    • Месси отстранен от игр за сборную и оштрафован
  • 00:16
    • «МЮ» согласовал с «Лестером» трансфер Магуайра
  • 23:55
    • Гжегож Крыховяк — игрок июля в «Локомотиве»
  • 23:40
    • Садио Мане не поможет «Ливерпулю» в матче Суперкубка Англии
  • 22:54
    • ЦСКА связался с «Интером» для подписания Пушкаша
  • 22:43
    • Мадридский «Реал» готов обменять Модрича на Неймара
    Все новости спорта

    Прервет ли «Днепр-1» победною серию «Зари»?

    «Заря» — «Днепр-1». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 4 августа 2019 года

    Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Заря Прогнозы на Днепр-1
    Прогноз на «Заря» — «Днепр-1»
    Владислав Супряга
    В воскресенье, 4 августа, в поединке второго тура УПЛ «Заря» в Запорожье сыграет с «Днепр-1». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Заря» — «Днепр-1».
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.05
  • Играть!
    •

    «Заря»

    «Заря», которая финишировала на пятой позиции в прошлом чемпионате Украины, на данный момент имеет 5-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

    В этом отрезке «черно-белые» провели две контрольные встречи и три официальных матча. Начала этот сезон они с выездной виктории над черногорской «Будучность» (3:1) в отборе Лиги Европы.

    Затем луганчане одолели в Полтаве «Ворсклу» со счетом 1:0 в первом туре УПЛ, а накануне они в ответной игре вновь обыграли черногорцев (1:0) в еврокубке и пробились в третий раунд квалификации ЛЕ.

    В летнее трансферное окно «Заря» заключала контракты со свободными агентами. Таких накопилось сразу пять, а также выкупили у «Динамо» Богдана Михайличенко.

    «Днепр-1»

    «Днепр-1» был создан только в начале 2017. И за два сезона команда смогла с ходу преодолеть два дивизиона и повыситься до УПЛ.

  • Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?
  • Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень
  • 01/08/2019

    • В прошлом сезоне днепряне выиграли первый украинский дивизион, опередив ближайшего преследователя на 13 очков.

    Дебютная игра в высшем дивизионе принесла «черно-желтым» домашнюю викторию над донецким «Олимпиком» со счетом 2:0, забив оба гола еще в первой 10-минутке поединка.

    Все прогнозы на футбол

    Летом «Днепр-1» арендовал у «Динамо» новоиспеченных чемпионов мира U-20 Владислава Супрягу и Сергея Булецу. Еще подписали уже известных в Украине Папу Гуйе и Александра Кобахидзе.

    Прогноз на «Заря» — «Днепр-1»

    В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Зари» — 2.04, победа «Днепр-1» — 3.85, ничья — 3.35.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Луганская команда уже успела провести три поединка в новом сезоне, где выиграла во всех. Но если в еврокубковых матчах «черно-белые» из-за слабости своего соперника не испытали особых проблем, то в Полтаве виктория была не совсем убедительной.

    Днепряне же очень уверенно провели дебютную игру в УПЛ, убедительно победив. Считаем, что «Днепр-1» сможет отобрать очки у «Зари». 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Сегодня в 14:30
    •  1.44
  • Прогноз на матч Чертаново — Химки
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Сегодня в 19:25
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Сегодня в 19:25
    •  1.57
  • Прогноз на матч Витесс — Аякс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Львов — Динамо Киев
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Сегодня в 21:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Бавария
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Завтра в 00:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тамбов — Арсенал Тула
  • Завтра в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Астана
  • Завтра в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Андре Шюррле
  • Шюррле — не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»
    • 12:08 01/08/2019     Пеп Гвардиола
  • Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?
    • 12:45 01/08/2019     Петербуржцы одерживают третью победу подряд в РПЛ
  • «Зенит» единственный в лиге, кто не теряет очки
    • 19:00 28/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Заря» — «Днепр-1». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 4 августа 2019 года. Прогноз на «Заря» — «Днепр-1». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 01/08/2019 в 12:450
  • 08:23
    • Калинская обыграла Младенович в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
  • 22:28
    • Шюррле очень нравится Москва и ее рестораны
  • 21:45
    • Малком — пятый в списке самых дорогих продаж «Барселоны»
    Малком Футбол Из «Барселоны» — в «Зенит» во благоКто такой потенциальный новичок питерцев Малком? 01/08/2019 в 03:410
  • Экспресс дня

  • Станут ли россияне полуфиналистами американского турнира?
  • 3.41
    •
  • 08:56
    • ПСВ согласился отпустить Лосано в «Наполи»
  • 08:40
    • «Ахмат» близок к аренде форварда «Спартака»
  • 21:32
    • «Наполи» собирается продать Милика и приобрести Икарди
    Пеп Гвардиола Футбол Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающихВ новом сезоне чемпионата Англии команды возглавляют легендарные персоны и новички тренерского цеха 01/08/2019 в 01:550
  • 21:23
    • «МЮ» попытается подписать Эриксена в случае провала переговоров по Бруну Фернандешу
  • 16:55
    • «Зенит» объявил о подписании Малкома
  • 17:42
    • Тренер АЗ: Тиль на пути в Россию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие