«Заря» — «Будучность». Прогноз (к. 1.79) на тайм-матч в ЛЕ 1 августа 2019 года

В четверг, 1 августа, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, «Заря» на своем поле примет «Будучность». Начало поединка — в 19:00 мск. Прогноз на «Заря» — «Будучность».

«Заря»

В рамках подготовки к новому сезону, украинская команда провела 6 товарищеских встреч, в которых дважды сумела одержать победу, ещё два поединка свести к ничейному исходу и в двух потерпеть поражения.

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«Заря» достаточно хорошо усилилась в летнее трансферное окно. К команде примкнули Владлен Юрченко из датского «Вайле», Лазио из бразильского «Итапемерина», Йоэль Абу-Ханн из немецкого «Магдебурга» и хавбек Богдан Михайличенко из киевского «Динамо».

Для хозяев уже успел стартовать чемпионат Украины. В первом туре луганчане на выезде минимально одолели «Ворсклу» (1:0)

«Будучность»

Черногорская дружина начала свой путь в Лиге Европы с поединка против эстонского клуба «Транс-Нарва».

В первом поединке на выезде черногорцы победили (2:0), а в родных стенах закрепили гостевой успех, разгромив своего оппонента 4:1.

Доселе черногорцы сыграли лишь один товарищеский матч. В поединке с «Партизаном» удалось добыть минимальную победу (1:0)

Прогноз

«Заря» имеет значительное превосходство в классе, что явно показала первая встреча команд. Также преимуществом хозяев является наиболее рациональная подготовка к сезону и стартовавший чемпионат страны.

«Будучность» же имеет за плечами лишь два поединка в рамках первого раунда Лиги Европы и одну товарищескую встречу.

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