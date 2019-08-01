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    «Айнтрахт» не будет сильно громить «Флору» в ответке

    «Айнтрахт» — «Флора». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч второго отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт
    Прогноз на «Айнтрахт» — «Флора»
    Деян Йовелич принес победу «орлам» в первом матче
    В четверг, 1 августа, в рамках ответного поединка второго раунда квалификации Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» на своей арене примет эстонскую «Флору». Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Флора».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.03
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» в летнее трансферное окно продал в мадридский «Реал» за 60 миллионов евро сербского форвард Лука Йович, который в минувшем сезоне помог дойти «орлам» до полуфинала Лиги Европы.

    На этой стадии франкфуртцы только по пенальти уступили будущему победителю турнира лондонскому «Челси» (оба матча закончились по 1:1).

    В чемпионате Германии в прошлом сезоне «Айнтрахт» долгое время шел в зоне Лиги чемпионов, но не выдержав игр на два фронта в итоге скатился до седьмой строки.

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    • «Орлы» успели провести только один официальный матч в новом сезоне, одолев на выезде «Флору» в первом поединке со счетом 2:1, после чего малость размялись на любителях в спарринге — 7:0.

    «Флора»

    Бронзовый призер чемпионата Эстонии, лидирующий на данный момент в текущем первенстве, неожиданно на предыдущем этапе Лиги Европы прошел представителя Сербии.

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    В противостоянии с клубом «Раднички Ниш» предопределяющем успеха стала победа эстонского коллектива на своем поле (2:0), а в Сербии оппоненты сыграли ничью — 2:2.

    Отметим, что успех против сербов стал вторым для «Флоры» на евроарене. До этого эстонцы выходили победителем в 2-матчевой дуэли аж в 2006 году, одолев тогда норвежский «Люн».

    Прогноз на «Айнтрахт» — «Флора»

    Ни у кого не вызывает сомнение проход немецкого коллектив в следующий раунд соревнований, особенно после гостевой победы, пусть и минимальной. Но считаем, что «орлы» не буду особо напрягаться в ответке. Ставим на гостей с форой. 0

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    «Айнтрахт» — «Флора». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч второго отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Флора». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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