«Брондбю» — «Лехия». Прогноз (к. 3.60) и ставки на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

В ответном поединке второго отборочного раунда Лиги Европы датский «Брондбю» 1 августа на своей арене сыграет с польской «Лехией». Начало встречи — 20:30 по Москве. Прогноз на «Брондбю» — «Лехия».

«Брондбю»

«Брондбю» начал нынешнюю еврокубковую кампанию с Лиги Европы. В первом отборочном раунде команда встретилась с финским «Интером» из Турку.

В первом матче на своем поле датский клуб не оставил шансов сопернику — 4:1. Тем не менее, в ответном поединке он едва не поплатился за свою успокоенность, уступив 0:2.

В первой игре уже 2-го квалификационного раунда коллектив проиграл со счетом 1:2. Болельщиков клуба должно радовать то, что он победил «Оденсе» в национальном первенстве перед грядущей встречей.

«Лехия»

Для «Лехии» это первая стадия Лиги Европы в нынешнем сезоне. Более того, это ее первое за более чем 30 лет участие в еврокубках.

История клуба бедна на большие успехи. В минувшем сезоне команда выиграла свой второй Кубок Польши после аналогичного успеха в 1983 году.

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В стартовавшем сезоне коллектив не знает поражений во всех турнирах, одержав три победы (одна из них — в Суперкубке страны против «Пяста»). Правда, в обоих турах национального чемпионата он сыграла вничью 0:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Брондбю» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0