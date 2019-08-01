«Брондбю» — «Лехия». Прогноз (к. 3.60) и ставки на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

«Брондбю»
«Брондбю» начал нынешнюю еврокубковую кампанию с Лиги Европы. В первом отборочном раунде команда встретилась с финским «Интером» из Турку.
В первом матче на своем поле датский клуб не оставил шансов сопернику — 4:1. Тем не менее, в ответном поединке он едва не поплатился за свою успокоенность, уступив 0:2.
В первой игре уже 2-го квалификационного раунда коллектив проиграл со счетом 1:2. Болельщиков клуба должно радовать то, что он победил «Оденсе» в национальном первенстве перед грядущей встречей.
«Лехия»
Для «Лехии» это первая стадия Лиги Европы в нынешнем сезоне. Более того, это ее первое за более чем 30 лет участие в еврокубках.
История клуба бедна на большие успехи. В минувшем сезоне команда выиграла свой второй Кубок Польши после аналогичного успеха в 1983 году.
В стартовавшем сезоне коллектив не знает поражений во всех турнирах, одержав три победы (одна из них — в Суперкубке страны против «Пяста»). Правда, в обоих турах национального чемпионата он сыграла вничью 0:0.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,8.
Рекомендуем ставить на то, что «Брондбю» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0