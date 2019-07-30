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    Продолжит ли «Селтик» громить соперника?

    «Нымме Калью» — «Селтик». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик
    Прогноз на «Нымме Калью» — «Селтик»
    Скотт Браун
    В Таллине на «Ле Кок Арене» состоится ответный поединок между «Нымме Калью» и «Селтиком». Матч будет проводиться в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Команды сойдутся 30 июля в 20:00 по мск. Прогноз на «Нымме Калью» — «Селтик».

    «Нымме Калью»

    После выездного поражения 5:0 «Калью» практически одной ногой находится в Лиге Европы. Эстонцам будет невероятно сложно отыграть такое количество пропущенных мячей, при этом не пропустив в ответ.

    Клуб ощутил всю тяжесть турнира еще в прошлом раунде, когда он противостоял команде «Шкендия 79». Тогда в домашнем поединке «розовые пантеры» потерпели поражение со счетом 0:1, однако на выезде им удалось одержать победу со счетом 1:2.

    Если говорить об игровой форме «Калью», то здесь можно заметить, что она стала хуже после начала отборочного цикла ЛЧ. В последних 6 встречах команда выиграла лишь раз, потерпев при этом 2 поражения.

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    Из 6 последних игр в Лиге чемпионов с участием эстонского коллектива 5 заканчивались результативно, поскольку там забивалось как минимум 3 мяча. Скорее всего, что в этот раз так и будет. Все-таки терять уже нечего, поэтому хозяева попробуют пойти ва-банк.

    «Селтик»

    Шотландцы без особых проблем справились с клубом «Сараево» в первом раунде, выиграв с общим счетом 5:2 — 1:3 на выезде и 2:1 дома. В перерыве между этими поединками «Селтик» сразился с «Ренном» в товарищеском матче. Там была зафиксирована нулевая ничья.

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    «Кельты» не проигрывают уже 9 встреч кряду, при этом сейчас у подопечных Нила Леннона 3-матчевая победная серия в Лиге чемпионов.

    Стоит добавить, что в этом розыгрыше «бело-зеленые» забивали не менее двух голов. Очень высока вероятность того, что клуб продолжит эту серию.

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    • Нужно выделить тот факт, что у The Hoops есть проблемы в обороне. Из-за травмы будет отсутствовать сразу два игрока задней линии. Это Киран Тирни и Джек Хэндри.

    Прогноз

    Букмекеры и все вокруг не сомневаются в проходе «Селтика». На победу команды в матче дают 1.28, тогда как вероятность победы «Калью» оценивается коэффом 9.50.

    Последние результаты шотландского коллектива показывают, что он находится в хорошей форме. Так что вряд ли в этот раз футболисты из Глазго будут испытывать проблемы. Ставим на то, что гости забьют не менее трех голов. Коэффициент здесь составляет 1.79. 0

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    «Нымме Калью» — «Селтик». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 июля 2019 года. Прогноз на «Нымме Калью» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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