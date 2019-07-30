«Маккаби» Тель-Авив — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

Во вторник, 30 июля, в ответном поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов израильским «Маккаби» из Тель-Авива дома сыграет с румынским «ЧФР Клуж». Начало игры — 20:00 по Москве. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «ЧФР Клуж».

«Маккаби» Тель-Авив

Первый поединок, прошедший в Румынии, принес победу «ЧФР Клуж» со счетом 1:0, забившему единственный мяч на 22-й минуте игры.

«Маккаби» Тель-Авив, который выиграл свой 22-й титул чемпионата Израиля, помимо этого поединка сыграл еще в одном официальном матче, а также провел ряд контрольных встреч.

В межсезонье «желтые» сыграли в трех спаррингах, принесшие им два проигрыша и одну победу. А в матче за Суперкубок Израиля тель-авивцы переиграли «Бней Егуду» со счетом 1:0.

В минувшем сезоне израильтяне принимали участие в Лиге Европы, где прошли три раунда отбора, но за право сыграть в группе уступили норвежскому «Сарпсборгу» (2:1 и 1:3).

«ЧФР Клуж»

Румынский чемпион уже в этом сезоне сыграл в семи официальных матчах. Начал с двух поражений по 0:1 в Суперкубке Румынии и в Казахстане от «Астаны» в Лиге чемпионов.

Затем «железнодорожники» выдали 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они четыре последние встречи выиграли.

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В этот период «Клуж» обыграл в ответном матче ЛЧ «Астану» (3:1) и прошел дальше по сетке, а также заработал семь очков в трех играх чемпионата Румынии.

Прогноз «Маккаби» Тель-Авив — «ЧФР Клуж»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Маккаби» Тель-Авив в основное время предлагают — 2.10.

На викторию «ЧФР Клуж» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.35.

Проход: «Маккаби» Тель-Авив — 3.30; «ЧФР Клуж» — 1.33.

Учитывая, что хозяевам нужно отыгрываться, поэтому ждем забитые мячи в этой встрече. Предлагаем поставить на ТБ 1,5. 0