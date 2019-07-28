«Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Суперкубка Украины 28 июля 2019 года

28 июля, Одесса, стадион «Черноморец». Киевское «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером» в матче за Суперкубок Украины. Начало поединка назначено на 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Киев — «Шахтер».

«Динамо»

«Динамо» регулярно участвует в борьбе за этот трофей. На данный момент команда является действующим обладателем Суперкубка Украины.

Прошлый сезон в УПЛ клуб завершил на 2 позиции, уступив «Шахтеру» на целых 11 очков. Подготовка «бело-синих» к новому розыгрышу началась месяц назад. За это время «Динамо» провел 7 товарищеских встреч, одержав победу только в двух из них.

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Сначала «киевляне» уступили «Полесью» со счетом 1:2. Далее были ничья с «Ботошани» (1:1), победа над «Вакер Инсбрук» (0:3) и мировая с «Олимпиакосом» (1:1). Последняя победа на сборах команды была 9 июля в матче с «Цирлем» (0:5).

13 июля «динамовцы» расписали нулевую ничью с британским «Брентфордом», а 21 июля команда неожиданно уступила «Колосу» из Ковалевки со счетом 1:3.

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» выиграл титул чемпиона УПЛ в прошлом сезоне. Также команда взяла Кубок страны. В последний раз Суперкубок «оранжево-черные» брали в позапрошлом году, при этом «горняки» являются рекордсменами по завоеванию этого трофея — клуб выигрывал его 8 раз.

В отличие от «динамовцев», «кроты» провели более продуктивный предсезонный сбор. Так что новый тренер Луис Каштру неплохо вписался в коллектив, заменив ушедшего Фонсеку.

Старт подготовки к сезону для «Шахтера» оказался успешным. Клуб обыграл «Лудогорец» со счетом 0:3. После этого команда обыграла клуб ЦСКА София со счетом 0:1.

После поражения от АПОЭЛА 1:0, донецкий коллектив решил провести два товарняка с украинскими командами. За этим поражением последовала победа над «Колосом» (0:2) и «Олимпиком» (3:0).

Из значимых потерь для клуба стоит выделить уход Ивана Ордеца, который перешел в московское «Динамо». В этом плане, конечно, оборона «Шахтера» однозначно потеряла.

Прогноз

В линии указаны следующие коэффициенты: 3.30 на победу «Динамо», 2.10 на победу «Шахтера» и 3.70 на ничью.

В прошлом сезоне команды провели 6 очных встреч. Если на старте «Динамо» сумело добыть две победы кряду, то после этого «Шахтер» провел 4-матчевую беспроигрышную серию, одержав 2 победы и дважды сыграв вничью.

«Кроты» имеют хорошую среднюю линию и в атаке у коллектива есть разные варианты. Однако в обороне после ухода Ракицкого и Ордеца явно остались пробоины. «Бело-синие» вполне могут этим воспользоваться.

Скорее всего, матч будет нервным с большим количеством предупреждений. В принципе, такое происходит постоянно. Кроме того, на этот раз вряд ли можно будет увидеть нули на табло. Каштру постарается стартовать на мажорной ноте, а «Динамо» обязательно использует проблемы соперника в обороне. Прогноз — обе забьют с коэффициентом 1.76. 0