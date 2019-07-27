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    «Боруссия» продолжит побеждать?

    «Удинезе» — «Боруссия». Прогноз (к. 3.70) и ставки на товарищеский матч 27 июля 2019 года

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    Прогноз на «Удинезе» — «Боруссия»
    Марио Гетце
    В субботу, 27 июля, в товарищеского матче, «Удинезе» встретится с «Боруссией» Д. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Боруссия».

    «Удинезе»

    «Удинезе», в рамках подготовительного этапа к новому сезону, провел два спарринга. Сначала середняк чемпионата Италии уступил «Равенне» (1:2), затем также минимально проиграл «Аль-Хиляль» (2:3)

    «Боруссия» Дортмунд

    Серебряный призер прошлого розыгрыша Бундеслиги, как и будущий спарринг-партнер, провел две подготовительные встречи в рамках подготовки к новому сезону.

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    В первом поединке «Боруссия» обыграла «Сиэтл Саундерс» (3:1), а затем вырвала победу у прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов — «Ливерпуля» (3:2)

    Прогноз

    Подопечные Люсьена Фавра на данном этапе подготовки выглядят намного предпочтительнее, нежели их итальянский визави.

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    «Боруссия» не растеряла своего разнообразия в атакующих действиях, что позволяет играть в динамичный и остро атакующий футбол.

    У «Удинезе», напротив, совсем не клеится игра в атаке при полном попустительстве обороны. Также стоит отметить, что черно-белые потеряли парочку ключевых игроков, что явно не придает силы итальянской дружине.

    Предлагаем поставить на победу «Боруссии» за 1.40. Также можно рассмотреть ИТ2Б(1.5) за 3.70. 0

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    «Удинезе» — «Боруссия». Прогноз (к. 3.70) и ставки на товарищеский матч 27 июля 2019 года. Прогноз на «Удинезе» — «Боруссия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70
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