«Партизани» Тирана — «Шериф». Прогноз (к. 1.54) и ставки на тоталы 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

В первом поединке второго отборочного раунда Лиги Европы албанский «Партизани» 25 июля на своей арене сыграет с молдавским «Шерифом». Начало встречи — 18:30 по Москве. Прогноз на «Партизани» Тирана — «Шериф».

«Партизани» Тирана

Начал эту еврокомпанию клуб из столицы Албании в Лиге чемпионов, откуда был выбит азербайджанским «Карабахом» в Лигу Европы.

Поединок на своей территории албанцы свели вничью со счетом 0:0, а гостях уступили 0:2, пропустив второй гол за считанные минуты до конца встречи.

В двух предыдущих евротурнирах «красные быки» прекращали борьбу на первом же сопернике. В сезоне 2017/18 ЛЕ их выбил болгарский «Ботев Пловдив» (1:3 и 0:1), а в минувшем розыгрыше ЛЕ «партизаны» уступили словенскому «Марибору» (0:1 и 0:2).

Отметим, что у албанского коллектива на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех официальных матчей.

«Шериф»

«Шериф» провали первый матч этого еврокубкового сезона, проиграв дома разгромно на стадии 1-го раунда отбора грузинскому «Сабуртало» со счетом 0:3.

В ответной игре чемпион Молдавии старался исправить ситуацию, забив к 11-й минуте игры в Грузии три безответных мяча, но развить свой успех не смог, а во втором тайме пропустил (3:1) и отправился на просторы Лиге Европы.

Календарь и таблица Лиги Европы

Это был первый случай, когда «осы» не прошли первый этап отбора в Лиге чемпионов. Ранее они проходили как минимум двоих оппонентов.

В прошлом евросезоне «желто-черные» также попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов. И были в шаге от группового этапа, но в раунде плей-офф проиграли азербайджанскому «Карабаху» (1:0 и 0:3).

Прогноз на «Партизани» Тирана — «Шериф»

«Партизани» очень редко когда в еврокубках на своем поле выдает поединок на ТБ 2,5. Считаем, что и этот матч будет «низовым». 0