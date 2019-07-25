«Арсенал» — «Нефтчи». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы, тульский «Арсенал» примет на своем поле «Нетфчи». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Нефтчи».

«Арсенал» Тула

Тульский «Арсенал» прошлый чемпионат РПЛ завершил на шестом месте и попал в квалификацию Лиги Европы благодаря «Уралу», который проиграл в финале Кубка России «Локомотиву».

В рамках предсезонной подготовки «оружейники» провели пять контрольных матчей, начав с разгромного поражения от курского «Авангарда» (0:4).

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Затем подопечные Игоря Черевченко сыграли вничью с «Лучом» (0:0), выиграли у «Вакер Инсбрук» (1:3) и расписали две мировые — с «Пршибрам» (0:0) и «Зальцбургом» (1:1).

В первом туре РПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с московским «Динамо». Туляки проигрывали на протяжении большей части матча, но сумели уйти от поражения на 84-й минуте — 1:1.

Во втором туре тульский клуб на выезде победил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2.

«Нефтчи»

Бакинцев уже год тренирует итальянский ливиец Роберто Бордин. В прошлом сезоне «нефтяники» с этим специалистом заняли второе место, уступив «Карабаху» 8 очков.

В межсезонье Нефтчи перетряхнул состав, как свободные агенты ушли сразу пятеро игроков, на их места пришли игроки «Габалы» имеющие опыт игры в еврокубках — Станкович, Джозеф-Монро и Алиев.

Летом бакинцы провели контрольный матч с российским «СКА-Хабаровском», победив со счетом 3:1.

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В первом раунде квалификации бакинцы играли против молдавской команды «Сперанца» и дважды разгромили молдаван. Сперва на поле соперника 3:0, а после, в родных стенах 6:0.

Прогноз

На победу «Арсенала» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничейный результат — 3,85, а на выездной успех «Нефчи» — 6,25.

Несмотря на крупные победы бакинского клуба над «Сперанцей», уровень РПЛ выше чемпионата Азербайджана. Можно ожидать, что «Арсенал» на своем поле не проиграет.

У «Нефтчи» хорошее напористое нападение и сильная средняя линия, а «канониры» пропускали в каждом матче РПЛ. Интересны варианты «Обе забьют» за 2,20 и ТБ 2,5 2,15. 0