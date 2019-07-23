«Санта-Колома» — «Астана». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги Европы 23 июля 2019 года

23 июля в городе Андорра-ла-Велья состоится поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между местным клубом «Санта-Колома» и казахским клубом «Астана». Старт матча намечен на 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Санта-Колома» — «Астана».

«Санта-Колома»

За последние 10 лет команда чаще всего выступала в отборочном цикле Лиги чемпионов. Опыт выступлений в Лиге Европы у гостей тоже имеется. Тем не менее еще ни разу в своей истории «Санта-Колома» не выходила в групповой этап. Более того, коллектив еще ни разу не доходил до третьего раунда квалификации.

Изначально андоррцы попали в Лигу чемпионов, однако там они уступили в борьбе КФ «Фероникели» со счетом 2:1. В рамках первого предварительного раунда «бело-синие» смогли выиграть у «Тре-Пенне» 0:1.

Все прогнозы на Лигу Европы

Команда, по европейским меркам, является весьма скромной. Она представляет одну из андоррских деревень. Какого-то чуда от этого клуба ожидать не приходится, поэтому в данном противостоянии он явный андердог.

«Астана»

В отличие от своего соперника казахи внушают больше доверия, поскольку они более удачно выступают в еврокубках. «Астана» может похвастаться участием в групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов. Причем все это было не единожды.

«Сине-желтые» тоже изначально оказались в ЛЧ, однако там встретились с непростым соперником — ЧФР «Клуж». И если дома «горожане» одержали минимальную победу, то в ответной встрече они погорели 3:1.

К слову, в прошлом сезоне «Астана» выступала в группе K Лиги Европы. Там она сумела одержать две победы и дважды сыграть вничью. Тем не менее этого для выхода в плей-офф оказалось недостаточно.

Прогноз

10.0 и 1.21 — цифры говорят сами за себя. «Астана» является главным претендентом на победу в матче.

Возможно, что хозяева еще кое-как устоят в первом тайме, однако во втором они все-таки уступят. Таким образом, вторая половина встречи должна оказаться более результативной. Подобный исход котируется с коэффициентом 1.94. 0