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    Удержит ли «Филадельфия Юнион» лидерство на Востоке?

    «Филадельфия Юнион» — «Чикаго Файр». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 21 июля 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Чикаго Файр»
    Илсиньо
    21 июля «Филадельфия Юнион» на своей арене сразится с «Чикаго Файр» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Начало встречи — в 02:30 по мск. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Чикаго Файр».

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия Юнион» после 22 матчей регулярного чемпионата имеет на своем счету 36 очков и идет на первом месте в Восточной конференции, опережая второй «Ди Си Юнайтед» на один пункт.

    В последних пяти поединках регулярки клуб из штата Пенсильвания победил только в одном из них, одолев на выезде «Орландо» (3:1) еще в начале этого месяца.

    После этого «союз» с этим же соперником расписал мировую на своей территории (2:2), а в последнем туре регулярного чемпионата был разгромлен «Реал Солт-Лейк» (0:4) на выезде.

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    • В 11 домашних играх текущего сезона МЛС «Филадельфия» одержала шесть побед, три матча свела вничью и дважды проиграла, разница забитых и пропущенных — 24:13.

    «Чикаго Файр»

    «Чикаго Файр» с 23 очками после 22 матчей регулярки разместился на десятой строке в этой же конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть пунктов.

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    «Пожарники» не знают радости победы в играх чемпионата уже в трех встречах кряду, проиграв в двух из них при одном ничейном результате.

    Сперва они уступили «Канзасу» на выезде со счетом 0:1, затем оказались слабее аутсайдера «Циннциннати» (1:2) на своей территории, а в последнем туре расписали дома мировую с «Коламбус Крю» (2:2).

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    Клуб штата Иллинойс в этом розыгрыше МЛС еще не побеждал. В десяти гостевых встречах он три раза сыграл вничью и семь игр проиграл, разница мячей — 8:19.

    В прошлом сезоне «Филадельфия» трижды обыграла «Чикаго». Дважды в чемпионате (3:1 и 4:3) и раз в Кубке страны — 3:0.

    Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Чикаго Файр»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Филадельфия Юнион» — 1.94, победа «Чикаго Файр» — 3.60, ничья — 4.00.

    Прогнозируем, что «Филадельфия» на своем поле обыграет «Чикаго», плохо играющего на выезде. 0

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    «Филадельфия Юнион» — «Чикаго Файр». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 21 июля 2019 года. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Чикаго Файр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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