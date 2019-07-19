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    Прервет ли «Ди Си Юнайтед» победную серию аутсайдера МЛС?

    «Цинциннати» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 19 июля 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Цинциннати» — «Ди Си Юнайтед»
    Уэйн Руни
    19 июля «Цинциннати» дома сыграет с «Ди Си Юнайтед» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Начало встречи — в 03:00 по мск. Прогноз на «Цинциннати» — «Ди Си Юнайтед».

    «Цинциннати»

    «Цинциннати» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. В 20 поединках регулярки команда набрала всего лишь 17 очков, отставая от зоны плей-офф на девять пунктов.

    Выиграв две последние игры чемпионата клуб из штата Огайо, прервал 6-матчевую проигрышную серию, где он пропустил 24 гола, забил только пять.

    Обыграть удалось «Хьюстон Динамо» со счетом 3:2 на своей территории, а также «Чикаго Файр» (2:1) на выезде в последнем игровом дне МЛС.

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    • В восьми домашних поединках дебютного розыгрыша МЛС «Цинциннати» победил в трех из них, один раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 9:13.

    «Ди Си Юнайтед»

    «Ди Си Юнайтед» идет вторым в Восточной конференции, заработав в 21 поединке 32 очка и отстает от первой позиции на четыре балла.

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    В регулярном чемпионате клуб из города Вашингтон не может одержать победу, проиграв в одной игре при двух ничейных результатах.

    Еще в последний день июня «красно-черные» поделили очки в домашней встрече с «Торонто» (1:1), затем уступили на выезде «Далласу» со счетом 0:2, а в последнем игровом дне МЛС расписали мировую с «Нью Ингланд Революшиш» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    В текущем сезоне МЛС «Ди Си Юнайтед» провел на своей арене 12 матчей, в которых пять раз победил, столько же игр закончил вничью и две встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 19:14.

    Прогноз на «Цинциннати» — «Ди Си Юнайтед»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Цинциннати» — 2.55, победа «Ди Си Юнайтед» — 2.55, ничья — 3.50.

    Прогнозируем, что клубу из столицы США, который в последнее время не особо впечатляет игрой и результатом, вполне по сила не проиграть в этом поединке. 0

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    «Цинциннати» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 19 июля 2019 года. Прогноз на «Цинциннати» — «Ди Си Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.51
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