«Стяуа» — «Милсами». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

В четверг, 11 июля, в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы румынская «Стяуа» дома примет молдавский «Милсами». Начало игры — 21:30 по мск. Прогноз на «Стяуа» — «Милсами».

«Стяуа»

По итогам минувшего чемпионата Румынии «Стяуа» финишировала на втором месте, отстав от победителя «ЧФР Клуж» всего лишь на два балла.

Два года тому назад «армейцы», которые стартовали сразу с группового раунда Лиги Европы, смогли завоевать билет в плей-офф, но на первой стадии игр на выбывания уступили римскому «Лацио» (1:0 и и 1:5).

В прошлом евросезоне «красно-синие» были в шаге от группового этапа ЛЕ. Сначала они преодолели два раунда отбора, переиграв словенский «Рудар» и хорватский «Хаудук».

Но на этапе плей-офф второго по значимости евротурнира были выбиты венским «Рапидом». После гостевого поражения со счетом 1:3, дома не смогли ликвидировать гандикап, победив только 2:1.

«Милсами»

«Милсами», который побеждал в чемпионате Молдавии в сезоне 2014/15, был после этого близок к групповому раунду Лиги Европы.

Пройдя один раунд в Лиги чемпионов клуб из Оргеева был выбит албанским «Скандербеу» (два раза по 0:2) в раунд плей-офф ЛЕ, где уступил французскому «Сент-Этьену» (1:1 и 0:1).

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Два последних евросезона для «красных орлов» были крайне неудачными. Они прекращали борьбу на первом же этапе соревнований.

В сезоне 2017/18 они были повержены люксембуржской «Фолой» (1:1 и 0:1), а в следующем году в двух играх проиграли словацкому «Словану» (2:4 и 0:5).

Прогноз на «Стяуа» — «Милсами»

Румынская команда не должна испытать проблем с бронзовым призером молдавского первенства. Предлагаем поставить на «Стяуа» с форой. 0