«Ордабасы» — «Торпедо Кутаиси». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

11 июля казахский клуб «Ордабасы» будет принимать грузинскую команду «Торпедо Кутаиси». Матч состоится в рамках 1/8 финала квалификационного раунда Лиги Европы. Старт поединка в 17:00 мск. Прогноз на «Ордабасы» — «Торпедо Кутаиси».

«Ордабасы»

«Ордабасы» представляет Премьер-лигу Казахстана. Команда занимает в турнирной таблице чемпионата 3 место, набрав за 17 матчей 33 очка. Если посмотреть на статистику голов, то в глаза сразу бросится количество пропущенных мячей. За 17 поединков коллектив пропустил всего 9 раз.

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Свой последний поединок «техасовы» провели 5 июля. На выезде клуб выиграл у соперника «Кайрат Алматы» со счетом 0:1. Перед этим было поражение от «Кайсара» 1:2 и победа в матче с «Астаной» 3:2.

Поражение от «Кайсара» стало первым, начиная с 20 апреля. Так что хозяева сейчас находятся в довольно неплохой форме.

На домашнем поле «Ордабасы» не проигрывал в 12 из 13 последних выступлений.

«Торпедо Кутаиси»

В чемпионате Грузии «Торпедо Кутаиси» выступает 4 командой турнира. За 21 тур она набрала 34 очка. В отличие от своего соперника, гости чаще пропускают, о чем свидетельствуют 33 пропущенных гола в рамках грузинского первенства.

2 июля «Торпедо» встречалось с «Локомотивом Тбилиси» и проиграло 0:2. Ранее была выездная ничья с «Динамо Батуми». Таким образом, 3-матчевая победная серия, состоящая из побед над клубами «Сиони», «Гагра» и «Сачхере», сменилась 2-матчевой безвыигрышной серий.

В гостях «Кутаиси» выиграл один из 4 последних поединков. Так что уверенной игрой в чужих стенах клуб пока похвастаться не может.

Прогноз

Букмекеры установили такие коэффициенты: 1.53 на победу хозяев, 5.80 — на гостей и 4.10 на ничью.

«Ордабасы» неплохо смотрятся, играя в домашних стенах. Да и в целом статистика «техасцев» показывает, что они имеют более стабильные результаты, чем их соперник.

Самое главное, что «бело-черные» меньше пропускают. В связи с этим мы считаем, что «Торпедо» не забьет. Коэффициент составляет 2.08. 0