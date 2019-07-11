«Крузейдерс» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

В первом раунде отбора Лиги Европы «Крузейдерс» из Северной Ирландии на своем поле примет фарерский «Б-36 Торсхавн» в первом поединке. Начало игры — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Крузейдерс» — «Б-36 Торсхавн».

«Крузейдерс»

«Крузейдерс» в минувшем чемпионате Северной Ирландии финишировал на четвертом месте, безнадежно отстав от первого «Линфилда» на 20 пунктов.

За всю свою еврокубковую компанию «топоры» только два раза смогли преодолеть хотя бы один раунд. Первый раз это произошло в сезоне 2014/15.

Тогда на стадии первого отборочного раунда 7-кратный чемпион Северной Ирландии прошел литовский «Экранес» (3:1 и 2:1). Через год «кресты» повторили свой успех — выбили эстонскую «Левадию» (0:0 и 1:1).

В прошлом евросезоне «Крузейдерс» начал свое выступление в Лиге чемпионов, где был нещадно бит болгарским «Лудогорецем» (0:2 и 0:7). Перебравшись в Лигу Европы он проиграл словенской «Олимпии» — 1:5 и 1:1.

«Б-36 Торсхавн»

Клуб из столицы Фарерских островов за всю свою еврокубковую историю выбивал четырех противников, пройдя в предыдущем евротурнире даже два раунда.

В предварительном раунде Лиги Европы-2018/19 «белые тигры» по пенальти прошли гибралтарский «Сент-Джозефс» (оба матча по 1:1), а в следующем этапе сломили сопротивление черногорской «Младости»: дома сыграли вничью 0:0 и выиграли в гостях 2:1.

На стадии второго отборочного раунда 11-кратный чемпион Фарер проиграл в двух встречах турецкому «Бешикташу» — 0:2 и 0:6.

Календарь и таблица Лиги Европы

После 14 туров текущего чемпионата Фарерских островов «Б-36» идет на четвертой позиции, уступая первому месту четыре очка при одной игре в запасе.

Торсхавнцы в еврокубках уже встречались с представителем Северной Ирландии. Оба раза они уступали дорогу «Линфилду», сыграв три раза вничью при одном поражении.

Прогноз на «Крузейдерс» — «Б-36 Торсхавн»

На своем поле «Крузейдерс» с соперниками своего уровня играет неплохо. Прогнозируем, что «топоры» не уступят в данном поединке, а также не смогут на пару с фарерцами забить много. 0