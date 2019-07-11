ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Система ВАРАнглийский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛ НеймарНеразбериха и отсутствие конкретики. Неймар и ПСЖ затеяли войну Серена УильямсУимблдон. Победы Халеп и Серены Уильямс, первый полуфинал Свитолиной
  • 10:28
    • Защитник «Барселоны» оштрафован на два миллиона евро
  • 10:15
    • Казань представит заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта
  • 08:44
    • ПСЖ не продал голкипера «Айнтрахту»
  • 08:28
    • Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки
  • 08:12
    • Форвард «Бенфики» завершил карьеру
  • 23:50
    • Кикнадзе: Гилерме останется до конца года, а потом уйдет в «Спартак»
  • 20:45
    • Кудашов сменит Воробьёва на посту наставника сборной России и СКА
    Все новости спорта

    «Крузейдерс» и «Б-36 Торсхавн» сыграют прагматично

    «Крузейдерс» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Крузейдерс» — «Б-36 Торсхавн»
    Лукаш Чеслевич
    В первом раунде отбора Лиги Европы «Крузейдерс» из Северной Ирландии на своем поле примет фарерский «Б-36 Торсхавн» в первом поединке. Начало игры — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Крузейдерс» — «Б-36 Торсхавн».

    «Крузейдерс»

    «Крузейдерс» в минувшем чемпионате Северной Ирландии финишировал на четвертом месте, безнадежно отстав от первого «Линфилда» на 20 пунктов.

    За всю свою еврокубковую компанию «топоры» только два раза смогли преодолеть хотя бы один раунд. Первый раз это произошло в сезоне 2014/15.

    Тогда на стадии первого отборочного раунда 7-кратный чемпион Северной Ирландии прошел литовский «Экранес» (3:1 и 2:1). Через год «кресты» повторили свой успех — выбили эстонскую «Левадию» (0:0 и 1:1).

  • Пустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолго
  • У лондонского клуба серьезные проблемы и нет поводов для оптимизма
  • 06/07/2019

    • В прошлом евросезоне «Крузейдерс» начал свое выступление в Лиге чемпионов, где был нещадно бит болгарским «Лудогорецем» (0:2 и 0:7). Перебравшись в Лигу Европы он проиграл словенской «Олимпии» — 1:5 и 1:1.

    «Б-36 Торсхавн»

    Клуб из столицы Фарерских островов за всю свою еврокубковую историю выбивал четырех противников, пройдя в предыдущем евротурнире даже два раунда.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В предварительном раунде Лиги Европы-2018/19 «белые тигры» по пенальти прошли гибралтарский «Сент-Джозефс» (оба матча по 1:1), а в следующем этапе сломили сопротивление черногорской «Младости»: дома сыграли вничью 0:0 и выиграли в гостях 2:1.

    На стадии второго отборочного раунда 11-кратный чемпион Фарер проиграл в двух встречах турецкому «Бешикташу» — 0:2 и 0:6.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 14 туров текущего чемпионата Фарерских островов «Б-36» идет на четвертой позиции, уступая первому месту четыре очка при одной игре в запасе.

    Торсхавнцы в еврокубках уже встречались с представителем Северной Ирландии. Оба раза они уступали дорогу «Линфилду», сыграв три раза вничью при одном поражении.

    Прогноз на «Крузейдерс» — «Б-36 Торсхавн»

    На своем поле «Крузейдерс» с соперниками своего уровня играет неплохо. Прогнозируем, что «топоры» не уступят в данном поединке, а также не смогут на пару с фарерцами забить много. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.30
  • Прогноз на матч Партизан Тирана — Карабах
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сенегал — Бенин
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч БАТЭ — Пяст
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шериф — Сабуртало
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ференцварош — Лудогорец
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Сутьеска
  • Сегодня в 21:15
    •  4.20
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Сегодня в 21:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Линфилд — Русенборг
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Валюр — Марибор
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Вентспилс — Теута
  • Завтра в 17:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Петрокуб
  • Завтра в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч КуПС — Витебск
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Алжир
  • Завтра в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Стэн Кронке
  • Пустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолго
    • 13:41 06/07/2019     Фреска с изображением Мохамеда Салаха
  • Родина Салаха. Нагриг держит связь с одним из лучших футболистов мира
    • 21:21 07/07/2019     Лионель Месси
  • Страдания продолжаются. Месси потерпел очередную неудачу в сборной Аргентины
    • 15:06 04/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Крузейдерс» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года. Прогноз на «Крузейдерс» — «Б-36 Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Тите Футбол Кубок Америки-2019. Прекрасная работа Тите, чудеса от Гареки и оптимизм АргентиныКопа Америка завершилась триумфом хозяев, а КОНМЕБОЛу есть, о чем задуматься Вчера в 19:450
  • 08:58
    • Балотелли покинул «Марсель»
  • 20:20
    • Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона
  • 18:04
    • ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
    Меган Рапино стала лучшим игроком и бомбардиром турнира Футбол Шок Бекхэма, 13 голов за матч и шпионыИтоги женского ЧМ-2019 Вчера в 15:250
  • Экспресс дня

  • Как стартуют в еврокубках шотландские гранды?
  • 4.77
    •
  • 00:58
    • «Химки» согласовали контракт с Джереми Эвансом
  • 00:48
    • Кикнадзе: Кварацхелией пожертвовали агенты
  • 00:37
    • Уткин: Если в позиции «Локо» нет логики, то в позиции Гилерме просто безумие
    Поль Погба Футбол Трансферный дайджест. 2-8 июляГде окажется Погба, кто выиграет борьбу за хавбека «Реала», кому нужен скандальный форвард «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней 08/07/2019 в 20:140
  • 00:24
    • Джикия: В ближайшие дни сформируем костяк «Спартака»
  • 23:59
    • «Локомотив» усилится канадским форвардом «Эдмонтона»
  • 23:30
    • «Селтик» забил три мяча на выезде в квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие