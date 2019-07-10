Сенегал — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 10 июля 2019 года

В Каире состоится четвертьфинальный поединок Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Бенина. Матч примет «Каирский международный стадион». Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Сенегал — Бенин.

Сенегал

Сборная Сенегала проводит нынешний КАН довольно неплохо. Команда выиграла 3 из 4 поединков. Лишь одно поражение коллективу нанесли футболисты алжирской сборной (0:1). А так «зеленые» выиграли 2:0 у Танзании, 0:3 у Кении и со счетом 0:1 в прошлом раунде «львы теранги» обыграли Уганду.

К слову, в предыдущем выступлении сенегальцы выглядели довольно уверенно. Они демонстрировали хорошее владение мячом, выиграв 54% игрового времени. Несмотря на доминирование, Сенегал создал всего 2 голевых момента, причем всерьез вступить в игру голкиперу команды соперника пришлось лишь раз.

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Голом снова отличился Садио Мане. Это был его третий результативный удар на турнире.

В целом состав у Сенегала будет мощнее. Все-таки у них есть и Мане, и Кулибали, и Гуйе, и Сарр с Ньянгом. Так что можно ждать уверенной игры со стороны подопечных Алиу Сиссе.

Бенин

Сборная Бенина неожиданно переиграла Марокко. К тому же бенинцы первыми открыли счет, но быстро потеряли преимущество. В итоге все решилось в серии пенальти.

Таким образом, команда не изменила своей традиции. В нынешнем розыгрыше КАН коллектив 4 раза подряд играл вничью в основное время. С Ганой «желто-зелено-красные» сыграли вничью 2:2, а затем было две нулевые мировые кряду с Камеруном и командой Гвинеи-Бисау.

Наверное, ничью с действующим чемпионом Африки — Камеруном — можно считать успехом. В том поединке игроки Бенина полностью отдали мяч в ноги камерунцев и просто надеялись на удачу. Об этом свидетельствует статистика контроля — 27% на 73%.

Не исключено, что в матче с Сенегалом бенинцы тоже возьмут за основу тактику глухой обороны.

Прогноз

Котировки на Сенегал и Бенин следующие: 1.49 дают на победу хозяев и 8.00 — на победу гостей. На проход предлагаются коэффициенты 1.21 и 4.40 соответственно.

Сенегал выглядит более мощным. В составе сборной много опытных футболистов. Последний очный матч с Бенином сенегальцы провели 2 года назад и выиграли 4:0.

Мы полагаем, что в этот раз особых проблем обороне «зеленых» доставлено не будет, а они в свою очередь смогут реализовать пару голевых моментов. Прогноз — фора 1 (-1) за 1.87. 0