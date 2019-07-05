«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Торонто». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 5 июля 2019 года

5 июля в Карсоне клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет против «Торонто» в рамках американского чемпионата MLS. Матч состоится на арене Dignity Health Sports Park Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Торонто».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» штормит — клуб проиграл 7 из 11 последних поединков. Это с учетом поражение в кубке US Open от «Портленда» со счетом 4:0. В MLS команда проиграла в прошлом туре на выезде клуб «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:0). Перед этим, правда, «Гэлакси» выиграл у «Цинциннати» (0:2) — последней команды турнира.

На данный момент у хозяев 31 очко в активе, поэтому от лидера чемпионата — «Лос-Анджелес ФК» — «галактикос» отстают на 6 пунктов. При таком исходе шансы на трофей регулярного первенства довольно неплохие, но только при условии, что «бело-синие» перестанут так часто проигрывать.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что в заявку не попадут Кастро и Дос Сантос, которые укатили на международный турнир. Второй, к слову, один из лучших футболистов клуба в этом сезоне, поскольку его средняя оценка за игру составляет 7.39.

В глаза бросается 3-матчевая неудачная серия «Гэлакси» дома. Если команда снова проиграет, то это уже станет очень тревожным сигналом.

«Торонто»

Клуб борется за выход в плей-офф, однако на хвосте висит «Орландо», отставая на 2 пункта. Сейчас гости имеют 23 набранных очка за 18 сыгранных матчей. Очевидной проблемой коллектива является большое количество пропущенных голов, вследствие чего разница мячей у него отрицательная — 30 забитых и 31 пропущенный гол.

В составе есть очень неприятные потери. Во-первых, не сыграет Алтидор — второй бомбардир с 5 голами. Также к нему присоединились Брэдли и Осорио. Все три футболиста защищают цвета своей сборной, поэтому вернутся только после окончания международного турнира.

«Торонто» выиграл лишь 1 из 10 матчей в MLS. За этот период «красные» 5 раз проигрывали и 4 раза играли вничью.

После поражения от «Далласа» со счетом 3:0, клуб выиграл у «Атланты» 3:2 и провел ничейный поединок с «ДС Юнайтед» (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают, что шансов на победу в матче больше у хозяев — 1.84 против 3.90. На ничью они дают 3.95.

«Гэлакси» проиграл 3 последних домашних встречи. Четвертое фиаско кряду станет катастрофой. Так что рискнем и поставим на то, что Ибрагимович и его коллеги исправятся. Прогноз — победа «Лос-Анджелес Гэлакси». 0