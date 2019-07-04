«Тре Фиори» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года

«Тре Фиори»
Первый поединок этих команд, который семь дней назад прошел на Фарерских островах, принес убедительную викторию «КИ Клаксвик» со счетом 5:1. Фарерцы позволили сопернику размочить результат только на 90+3 минуте.
«Тре Фиори» за всю свою историю участей в еврокубках только один раз прошел хоты бы один раунд, став первым представителем своей страны в этом достижении.
Это событие произошло в минувшем розыгрыше Лиги Европы, где «три цветка» на аналогичной стадии выбили валлийский «Бала Таун» (3:0 и 0:1). В следующем раунде их разгромил в двух встречах словенский «Рудар» (0:3 и 0:7).
Всего на евроарене «желто-синие» провели 11 матчей, где один раз победили, два раза сыграли вничью и восемь игр проиграли, разница мячей в этих встречах составила — 6:30.
«КИ Клаксвик»
«КИ Клаксвик» за предыдущие десять участей в европейских турнирах также всего лишь один раз проходил своего оппонента.
В сезоне 2018/19 17-кратный чемпион Фарерских одолел мальтийскую «Биркикару», обыграв дома «южан» со счетом 2:1, а в гостях свел поединок вничью — 1:1.
Но уже в следующем раунде «сине-белые» уступили дорогу литовскому «Жальгирису» (1:2 — дома и 1:1 — на выезде).
За 23 еврокубковых поединка «КИ Клаксвик» побеждал только в трех случаях, четыре матча свел вничью и 16 встреч проиграл, отношение голов в этих играх — 19:58.
Прогноз на «Тре Фиори» — «КИ Клаксвик»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение клубу из Фарерских островов. На победу «КИ Клаксвик» в основное время предлагают — 1.35.
На викторию «Тре Фиори» дают — 7.60, ничья оценена — в 5.10.
Проход: «Тре Фиори» — 17.00.
Так как фарерские клубы неважно играют на выезде, предлагаем поставить с форой на хозяев. 0