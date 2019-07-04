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    Настроится ли «КИ Клаксвик» на игру после крупной победы?

    «Тре Фиори» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Тре Фиори» — «КИ Клаксвик»
    «КИ Клаксвик» — «Тре Фиори»
    В четверг, 4 июля, в ответном матче предварительного раунда Лиги Европы сан-мариновский клуб «Тре Фиори» дома сыграет с фарерским «КИ Клаксвик». Начало матча — 21:45 по мск. Прогноз на «Тре Фиори» — «КИ Клаксвик».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 04 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.32
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    «Тре Фиори»

    Первый поединок этих команд, который семь дней назад прошел на Фарерских островах, принес убедительную викторию «КИ Клаксвик» со счетом 5:1. Фарерцы позволили сопернику размочить результат только на 90+3 минуте.

    «Тре Фиори» за всю свою историю участей в еврокубках только один раз прошел хоты бы один раунд, став первым представителем своей страны в этом достижении.

    Это событие произошло в минувшем розыгрыше Лиги Европы, где «три цветка» на аналогичной стадии выбили валлийский «Бала Таун» (3:0 и 0:1). В следующем раунде их разгромил в двух встречах словенский «Рудар» (0:3 и 0:7).

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    • Всего на евроарене «желто-синие» провели 11 матчей, где один раз победили, два раза сыграли вничью и восемь игр проиграли, разница мячей в этих встречах составила — 6:30.

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» за предыдущие десять участей в европейских турнирах также всего лишь один раз проходил своего оппонента.

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    В сезоне 2018/19 17-кратный чемпион Фарерских одолел мальтийскую «Биркикару», обыграв дома «южан» со счетом 2:1, а в гостях свел поединок вничью — 1:1.

    Но уже в следующем раунде «сине-белые» уступили дорогу литовскому «Жальгирису» (1:2 — дома и 1:1 — на выезде).

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    За 23 еврокубковых поединка «КИ Клаксвик» побеждал только в трех случаях, четыре матча свел вничью и 16 встреч проиграл, отношение голов в этих играх — 19:58.

    Прогноз на «Тре Фиори» — «КИ Клаксвик»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение клубу из Фарерских островов. На победу «КИ Клаксвик» в основное время предлагают — 1.35.

    На викторию «Тре Фиори» дают — 7.60, ничья оценена — в 5.10.

    Проход: «Тре Фиори» — 17.00.

    Так как фарерские клубы неважно играют на выезде, предлагаем поставить с форой на хозяев. 0

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    «Тре Фиори» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года. Прогноз на «Тре Фиори» — «КИ Клаксвик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
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