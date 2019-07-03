ЦСКА — «Ростов». Прогноз (к. 1.76) на тоталы Кубка Матч Премьер 3 июля 2019 года

В среду, 3 июля, ЦСКА сыграет с «Ростовом» в рамках третьего тура Кубка Матч Премьер. Встреча, которая пройдет в Австрии, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Ростов».

ЦСКА

Московский ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии не впечатляет. В двух стартовых матчах команда Виктора Гончаренко потерпела два поражения.

Сначала «армейцы» уступили «Краснодару» (0:1), пропустив единственный гол от Александра Мартыновича под занавес первого тайма.

Затем «красно-синие» в дерби проиграли «Спартаку» (1:3), проведя весь второй тайм в меньшинстве из-за удаления Кирилла Набабкина.

В турнирной таблице ЦСКА занимает последнее место и больше не претендует на победу.

«Ростов»

Футболисты «Ростова» на Кубке Матч Премьер одержали одну победу и потерпели одно поражение.

«Желто-синие» в первом туре переиграли московский «Спартак» (2:0) благодаря голам Дмитрия Полоза и Александра Саплинова.

Во втором туре команда Валерия Карпина крупно уступила «Краснодару» (0:3), пропустив от Ари, Даниила Уткина и Рустама Халназарова.

Набрав три очка, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице. Занять первое место он может лишь в том случае, если очень крупно обыграет ЦСКА, а «Спартак» справится с «Краснодаром».

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество москвичам: победа ЦСКА — 2.05, победа «Ростова» — 3.40, ничья — 3.40.

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Ожидается, что встреча не порадует большим количеством голов, что в целом логично, учитывая игровые схемы команд на турнире.

«Желто-синие» в обеих встречах играли с большим уклоном на оборону, тогда как «армейцы» пока забили лишь один мяч, да и тот за счет автогола Александра Ломовицкого.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5». Ставка принимается с коэффициентом 1.76.

Другой вариант — «индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1,5» за 1.68. ЦСКА не впечатляет своими атакующими действиями, поэтому предположим, что один забитый мяч станет для него задачей-максимум. 0