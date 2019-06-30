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    Сможет ли Мадагаскар устоять против Нигерии?

    Мадагаскар — Нигерия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз на Мадагаскар — Нигерия
    Алекс Ивоби
    В воскресенье, 28 июня, в заключительном матче группового этапа Кубка африканских наций сборная Мадагаскара сразится с национальной командой командой Нигерии. Начало встречи — в 19:00 по Москве. Прогноз на Мадагаскар — Нигерия.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. Группа B 30 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 5.40
  • X
  • 2.80
  • 2
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    Мадагаскар

    Сборная Мадагаскара в своем дебютном участии в Кубке африканских наций выступает выше всяких похвал. В двух поединках она набрала четыре очка и находится в шаге от выхода в 1/8 финала.

    Стартовали на футбольных полях островитяне с ничейного результата с Гвинеей (2:2), упустив победу из-за пенальти. Во втором туре они одолели команду Бурунди со счетом 1:0, забив под занавес встречи.

    Начали «зебу» свой путь в финальную часть КАН еще с предварительного раунда, а на групповом этапе заняли место в своем квартете, отдав первую строку Сенегалу, а опередили Экваториальную Гвинею и Судан.

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    • В шести поединках квалификации команда Мадагаскара одержала три виктории при одной ничьей и двух поражениях, разница мячей в этих играх — 8:8.

    Нигерия

    «Суперорлы» выиграли оба матча в текущем розыгрыше КАН и с шестью очками возглавляют квартет Б, решив т.о. задачу с выходом в плей-офф.

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    На старте турнира нигерийцы переиграли Бурунди (1:0), забив за 15 минут до конца встречи. Во втором матче с таким же результатом одолели Гвинею, отличившись также на 70-х минутах.

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    В отборочном турнире сборная Нигерии без особых усилий завоевала билет в финальную часть континентального турнира, заняв первое место в одной компании с ЮАР, Ливией и Сейшелами. Выиграли четыре игры при одной ничей и поражении, разница мячей — 14:6.

    3-кратный чемпион Африки за год уступил только в одном поединке из 11-ти. В контрольном матче перед КАН нигерийцы проиграли национальной команде Сенегала со счетом 0:1.

    Последний раз эти команды играли между собой в отборе к КАН-2012. И тогда Нигерия дважды выиграла с одинаковым результатом по 2:0.

    Прогноз на Мадагаскар — Нигерия

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа сборной Нигерии — 2.50, победа сборной Мадагаскара — 2.90, ничья — 3.30.

    Прогнозируем, что нигерийцы, уже решившие вопрос с выходом в 1/8 финала, позволят мадагаскарцам пополнить свою копилку хоть какими-то баллами и тоже пробиться в плей-офф. 0

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    Мадагаскар — Нигерия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года. Прогноз на Мадагаскар — Нигерия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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