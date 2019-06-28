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    Тунис не имеет права на ошибку в игре с Мали

    Тунис — Мали. Прогноз (к. 1.41) и ставки на матч Кубка африканских наций 28 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Туниса
    Прогноз на Тунис — Мали
    Юссеф Мсакни
    28 июня во втором туре группового этапа КАН сборная Туниса сыграет с национальной командой Мали. Начало игры — в 17:30 по мск. Прогноз на Тунис — Мали.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. Группа E 28 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 2.85
  • 2
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    Тунис

    В первом туре этой части финального турнира континентального первенства сборная Туниса поделила очки с командой Анголы со счетом 1:1. Тунисцы забили первыми, но не смогли удержать победный результат, пропустив в середине второго тайма.

    «Карфагенские орлы» блестяще провели отборочную компанию к КАН-2019, выиграв пять встреч из шести при одном поражении. Уступили только Египту в гостях (2:3), виктории пришлись на домашнюю игру с египтянами и в двух встречах над Нигером и Эсватини.

    В квалификационных поединках «красно-белые» отличились 12 меткими выстрелами, а пропустили в свои ворота только четыре (и три из них от египтян).

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    • Также команда Туниса провела очень хорошую подготовку к КАН-2019, одержав три победы в трех контрольных встречах. Тунисцы поочередно одолели Ирак со счетом 2:0, а также Хорватию и Бурунди с одинаковым результатом по 2:1.

    Мали

    Национальная команда Мали стартовала на полях Египта с уверенной победы над сборной Мавритании — 4:1, забив в каждом из таймов по два гола.

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    «Орлы», как и их предстоящий противник, блестяще провели отборочный турнир. Но что правда, потеряли очки в двух встречах.

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    • В одной компании с Бурунди, Габоном и Южным Суданом было одержано четыре победы при двух ничейных результатах, забили за все отборочную компанию 10 мячей, пропустили всего лишь два гола.

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    А вот подготовку к финальной части КАН-2019 малийцы провели неудачно. Уступили Сенегалу (1:2) и Алжиру (2:3), а также сыграли вничью с Камеруном (1:1).

    Последний раз эти команды играли между собой в 2016 году. И тогда Мали одержала победу со счетом 2:1.

    Прогноз на Тунис — Мали

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Туниса. На ее победу предлагают — 2.50.

    На победу национальной команды Мали дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

    В случае поражения «карфагенские орлы» поставят себя в очень трудное положение, а вот любой положительный результат повысит их шансы на плей-офф, т.к. в последнем туре они будут играть с аутсайдером группы.

    Предлагаем поставить на непроигрыш тунисцев. 0

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    Тунис — Мали. Прогноз (к. 1.41) и ставки на матч Кубка африканских наций 28 июня 2019 года. Прогноз на Тунис — Мали. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.41
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