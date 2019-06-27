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    «Приштина» сделает хороший задел еще в первом матче

    «Приштина» — «Сент-Джозефс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Приштина» — «Сент-Джозефс»
    Дебатик Цурри
    В четверг, 27 июня, в первом поединке предварительного раунда Лиги Европы косовская «Приштина» на своем поле примет «Сент-Джозефс» из Гибралтара. Начало поединка — в 21:45 по мск. Прогноз на «Приштина» — «Сент-Джозефс».

    «Приштина»

    «Приштина» в минувшем сезоне чемпионата Косова завоевала серебряные медали, которые позволили команде в третий раз подряд сыграть в Лиге Европы.

    В своем дебютном розыгрыше (сезона 2017/18) «сине-белые» без шансов уступили шведскому «Норрчепингу» (0:1 и 0:5). А в следующем году столичный клуб смог преодолеть один раунд.

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    • На аналогичной стадии ЛЕ 7-кратный чемпион Косова прошел гибралтарский клуб «Европа» — 5:0 и 1:1, а на следующем этапе только после серии послематчевых пенальти уступил дорогу «Фоле» из Люксембурга (оба матча 0:0).

    «Сент-Джозефс»

    «Сент-Джозефс» закончил прошлый чемпионат Гибралтара на третьем месте. И теперь «святые», также как и их предстоящий противник, сыграют в Лиге Европы в третий раз кряду.

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    В сезоне 2017/18 «синие» по всем статьям уступили «АЕЛ Лимасол» из Кипра (0:4 и 0:6) в первом раунде отбора ЛЕ.

    В следующем розыгрыше второго по значимости евротурнира «Сент-Джозефс» в противостоянии с фарерским Б-36 был выбить по пенальти (оба матча по 1:1) на аналогичной стадии турнира.

    Прогноз на «Приштина» — «Сент-Джозефс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение вице-чемпиону Косова. На победу «Приштины» предлагают — 1.30.

    На победу «Сент-Джозефса» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.50.

    Предлагаем в этом поединке поставить на победу косоварского вице-чемпиона с разницей в несколько мячей. 0

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    «Приштина» — «Сент-Джозефс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года. Прогноз на «Приштина» — «Сент-Джозефс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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