Тунис — Ангола. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка африканских наций 24 июня 2019 года

В понедельник, 24 июня, национальная команда Туниса сразится в сборной Анголы в первом туре группового этапа Кубка африканских наций. Поединок квартета Е начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на Тунис — Ангола.

Тунис

«Карфагенские орлы» в этом месяце уже успели провести три контрольных поединка, в которых победили во всех этих встречах.

Сборная Туниса поочередно одолела Ирак со счетом 2:0, а также Хорватию и Бурунди с одинаковым результатом по 2:1.

Тунисцы не испытали проблем с завоеванием путевки в финальную часть континентального турнира, выиграв в пяти матчах из шести при одном поражении, забили 12 мячей, а пропустили только четыре.

В одном квартете с Египтом, Нигером и Эсватини команда из северной Африки уступила только в одной игре египтянам, с голом Салаха на последней минуте встречи.

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В прошлом розыгрыше КАН, прошедшем в 2017 году в Габоне, Тунис прекратил выступление на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Буркина-Фасо (0:2).

Ангола

Сборная Анголы не без проблем добыла билет на поля Египта. В одном квартете с Мавританией, Буркина-Фасо и Ботсваной ангольцы финишировали первыми, но опередили третью строку всего лишь на два балла.

В шести матчах квалификации были добыты четыре победы при двух поражениях, забили в этих поединках девять мячей, а пропустили на три меньше.

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Непосредственно перед КАН-2019 «черные антилопы» провели только одну игру, в которой одолели Гвинея-Бисау (2:0), т.с. продлив выигрышную серию до трех матчей.

Прошедшие два континентальных розыгрыша сборная Анголы пропустила, а в своем последнем турнире в 2013 году закончила выступление на групповом этапе.

В 2011 году эти сборные играли в квалификации к ЧАН. И тогда Тунис дома выиграл (3:0), а в Анголе была ничья — 1:1.

Прогноз на Тунис — Ангола

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа сборной Туниса — 1.73, победа сборной Анголы — 5.30, ничья — 3.60.

Прогнозируем, что в этом поединке сборная Анголы даст бой фаворитам. Предлагаем поставить на «антилоп» с форой. 0