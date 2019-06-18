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    Удастся ли чилийцам вскрыть оборону «синих самураев»?

    Япония — Чили. Прогноз (к. 2.15) на тоталы в матче Кубка Америки 18 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Японии Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз на Япония — Чили
    Артуро Видаль
    Во вторник, 18 июня, сборная Японии в бразильском Сан-Паулу примет команду Чили в рамках 1-го тура Кубка Америки-2019. Матч группы С стартует в 02:00 по Москве. Прогноз на Япония — Чили.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 18 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 8.00
  • X
  • 4.50
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    Япония

    Японская команда зимой этого года не слишком удачно выступила на Кубке Азии, который выигрывала ранее 4 раза.

    В группе Япония заняла первое место, набрав 9 очков в трех матчах, обыграв Туркменистан (3:2), Оман (0:1) и Узбекистан (2:1).

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    В 1/8 японцы одержали победу над командой Саудовской Аравии (1:0), а в четвертьфинала «синие самураи» одолели команду Вьетнама (1:0).

    В полуфинале Япония разгромила команду Ирана (3:0), а в финале сенсационно проиграли Катару (1:3), который раньше выше четвертьфинала не забирался.

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    • Весной и летом Япония провела 4 контрольных матча. В марте японцы уступили Колумбии (0:1) и победили Боливию (1:0).

    А в июне «самураи» не справились с Тринидадом и Тобаго (0:0), зато победили Сальвадор (2:0).

    Чили

    Чилийцы не сумели пробиться на мундиаль в России, потому летом отдыхали, а осенью 2018 года провели пять контрольных матчей.

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    В сентябре команда Чили разошлась миром на выезде с Кореей (0:0), а в октябре чилийцы в гостях были разгромлены командой Перу (0:3) и победили сборную Мексики (1:0).

    В ноябре команда Чили дома уступила Коста-Рике, проигрывая 0:3, но отквитав два мяча в концовке — 2:3, а затем разгромили Гондурас (4:1).

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    В марте этого года чилийцы вновь провели контрольный матч с Мексикой, проиграв 1:3 и сыграли вничью с США (1:1).

    Накануне Копа Америки команда Чили в июне победила сборную Гаити (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают Чили фаворитом матча. На победу южноамериканской команды в основное время дается коэффициент 1,45, тогда как на ничью — 4,35, а на успех Японии — 8,50.

    Обе команды в этом году выступают не слишком результативно и больше одного мяча им удается забить лишь в исключительных случаях.

    Японцы в последних десяти матчах лишь раз пропускали больше одного одного мяча. Вряд ли чилийцам стоит рассчитывать на крупную победу (если победа будет).

    Команды только вкатываются в турнир, встреча вряд ли порадует зрителей голами. 0

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    Япония — Чили. Прогноз (к. 2.15) на тоталы в матче Кубка Америки 18 июня 2019 года. Прогноз на Япония — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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