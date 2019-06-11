Эквадор U20 — Южная Корея U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на ЧМ-2019 U20 11 июня 2019 года

Во вторник, 11 июня, в полуфинале чемпионата мира 2019 U20 сборная Эквадора сыграет с командой Южной Кореи. Начало встречи — 21:30 по Москве. Прогноз на Эквадор U20 — Южная Корея U20.

Эквадор U20

Эквадорцы, являющиеся победителями Чемпионата КОНМЕБОЛ (U20) 2019, первый раз в истории в этой вековой категории пробились в полуфинал чемпионата мира.

На групповом этапе латиноамериканцы заработали четыре балла, позволившие им занять третье место в своем квартете. Начали они этот турнир с ничейного результата с Японией (1:1).

Затем сборная Эквадора проиграла итальянским сверстникам со счетом 0:1, а в заключительной игре группы обыграли с таким же результатом Мексику.

На первой стадии плей-офф мундиаля эквадорцы выбили сборную Уругвая (3:1), а на стадии 1/4 финала они прошли команду США (2:1).

Южная Корея U20

Сборная Южной Кореи пробилась на чемпионат мира, как серебряный призер Чемпионата Азии (U19) 2018, уступив в финале Саудовской Аравии (1:2).

На групповом этапе текущего мирового форума корейцы одержали две победы при одном поражении. Одолели ЮАР (1:0) и Аргентину (2:1), уступили Португалии со счетом 0:1.

В 1/8 финала азиатская команда прошла сборную Японии, одолев ее в основное время (1:0), а в четвертьфинале корейцы выбили по пенальти Сенегал (3:3 — основное и дополнительное время).

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Накануне чемпионата мира эти команды играли между собой в товарищеской игре, в которой Южная Корея обыграла Эквадор со счетом 1:0.

Прогноз на Эквадор U20 — Южная Корея U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Эквадора. На их победу предлагают — 2.00.

На победу Южной Кореи дают — 4.10, ничья оценена — в 3.35.

Проход: Эквадора U-20 — 1.50; Южной Кореи U-20 — 2.65.

Прогнозируем, что в поединке, в котором будет разыгрываться билет в финал чемпионата мира, не стоит ждать изобилия голов. 0