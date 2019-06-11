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    Найдут ли вице-чемпионы мира мотивацию?

    Хорватия — Тунис. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 11 июня

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Хорватии Прогнозы на сборную Туниса
    Прогноз на Хорватия — Тунис
    Иван Перишич
    Во вторник, 11 июня, сборная Хорватии на своем поле примет команду Туниса в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на стадионе «Анджелко Херявец», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Хорватия — Тунис.

    Хорватия

    Сборная Хорватии с переменным успехом выступает в квалификации Евро-2020, занимая второе место в группе E после трех сыгранных туров.

    «Шашечные» на своем поле успели обыграть Азербайджан (2:1) и Уэльс (2:1), а вот в гостях довольно неожиданно проиграли Венгрии (1:2).

    Впереди у подопечных Златко Далича много важных матчей, к которым нужно отнестись ответственно, ведь через Лигу наций они уже точно не попадут на континентальное первенство.

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    На данный момент у хорватов внушительный список травмированных игроков: Шиме Врсалько, Йосип Пиварич, Матей Митрович, Иван Ракитич, Марко Рог, Филип Брадарич, Никола Влашич, Анте Ребич и Марко Пьяца.

    Тунис

    Сборная Туниса готовится к старту Кубка африканских наций, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.

    Отбор на КАН «карфагенские орлы» прошли без особых проблем, выиграв группу J (15 очков), в которой также играли Египет, Нигер и Эсватини.

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    По завершении отборочного турнира подопечные Алена Жиресса успели провести два товарищеских матча, в которых проиграли Алжиру (0:1) и победили Ирак (2:0).

    Серьезных кадровых проблем перед стартом крупного континентального первенства у сборной Туниса нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Хорватии — 1.58, победа сборной Туниса — 5.50, ничья — 4.20.

    Все прогнозы на футбол

    По своему уровню вице-чемпионы мира значительно превосходят соперника, сомневаться в этом не приходится, но вот мотивации на эту встречу им может не хватить.

    «Шашечные» мысленно уже находятся в отпуске, тогда как «карфагенские орлы» стараются выйти на пик формы перед Кубком африканских наций, а это может повлиять на итоговый результат.

    Конечно, мы не ждем, что хорваты проиграют на своем поле, но и победа, как нам кажется, может ускользнуть. Наш прогноз — «победа сборной Туниса с форой +1» за 1.81.

    Еще один вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 1.90. Тунис делает ставку на игру от обороны, так что должен засушить встречу. 0

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    Хорватия — Тунис. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 11 июня. Прогноз на Хорватия — Тунис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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