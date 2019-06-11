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    Догонит ли Албания Исландию?

    Албания — Молдавия. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Албании
    Прогноз на Албания — Молдавия
    Команда Рейи имеет три очка в активе
    Во вторник, 11 июня, сборная Албании будет принимать на своем поле Молдавию в рамках четвертого тура отборочного турнира Евро-2020. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Албания — Молдавия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 11 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 8.20
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    Албания

    Футболисты сборной Албании расположились на четвертой строчке в турнирной таблице с тремя набранными очками. Отставание от лидера Турции составляет шесть баллов.

    Подопечные Эдоардо Рейи в первом туре отбора на своем поле проиграли команде Турции (0:2).

    После этого «Горные орлы» отправились в гости к Андорре, которую победили без особых проблем (3:0). Наконец, в третьим туре коллектив проиграл на выезде Исландии (0:1).

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    Если «Викинги» проиграют на своем поле туркам, то балканцы в случае своей победы их догонят.

    Молдавия

    Сборная Молдавии в первом туре отбора на Евро-2020 вполне ожидаемо потерпела поражение от команды Франции (1:4).

    Пропустив по голу от Антуана Гризманна, Рафаэля Варана, Оливье Жиру и Килиана Мбаппе, подопечные Александра Спиридона ответили единственным точным ударом Владимира Амброса.

    За этим последовал еще один разгром — от Турции на выезде. На сей раз соперник и вовсе не пропустил голов, забив также четыре мяча.

    И только в предыдущем туре подопечным Александру Спиридона удалось победить — Андорру (1:0). Тем самым коллектив занимает предпоследнее пятое место с тремя очками.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что Албания выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,62. 0

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    2.62
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    Албания — Молдавия. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Албания — Молдавия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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