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    Сможет ли «Сиэтл» прервать серию поражений?

    «Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к.) и ставки на матч МЛС 6 июня 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс»
    Рауль Руидиас
    В четверг, 6 июня, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Монреаль Импэкт» на своем поле примет «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 02:30 по мск. Прогноз на «Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс».

    «Монреаль Импакт»

    Канадская команда находится на пятом месте в Западной конференции, набрав в 17 поединках 24 пункта.

    «Сине-бело-черные» за последние пять встреч в регулярке добыли только четыре очка (+1=1-3), забив за этот период пять мячей, а пропустили в свои ворота в два раза больше.

    В последнем игровом дне квебекцы на своем поле были разгромлены «Орландо Сити» со счетом 0:3, пропустив все голы еще до перерыва.

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    • В шести домашних встречах текущего чемпионата «Монреаль Импакт» победил в половине из них. Еще одну игру команда свела вничью и дважды проиграла, разница забитых и пропущенных — 4:6.

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс» в Восточной конференции после 15 матчей занимает третье место, имея в своем активе 26 очков и отстает на 11 баллов от лидера.

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    Последние две встречи в МЛС «жители залива» проиграли на выезде. Сначала уступили «Канзас Сити» (2:3), а в последнем туре были повержены «Далласом» (1:2),

    До этой неудачной серии «Сиэтл» не знал горечи поражений в шести поединках кряду, в которой команда четыре встречи закончила вничью и в двух играх победила.

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    «Саундерс» в текущем сезоне регулярного сезона МЛС на выезде выиграл только один матч из семи, также по трижды проиграл и сыграл вничью, разница мячей — 9:12.

    В минувшем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Монреаль Импакт» на выезде обыграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 1:0.

    Прогноз на «Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Монреаль Импэкт» — 2.15, победа «Сиэтл Саундерс» — 3.50, ничья — 3.30.

    Прогнозируем, что «Сиэтл», который проиграл две последние игры, на это раз сможет избежать баранки. 0

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    «Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к.) и ставки на матч МЛС 6 июня 2019 года. Прогноз на «Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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