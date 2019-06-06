«Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к.) и ставки на матч МЛС 6 июня 2019 года

В четверг, 6 июня, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Монреаль Импэкт» на своем поле примет «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 02:30 по мск. Прогноз на «Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс».

«Монреаль Импакт»

Канадская команда находится на пятом месте в Западной конференции, набрав в 17 поединках 24 пункта.

«Сине-бело-черные» за последние пять встреч в регулярке добыли только четыре очка (+1=1-3), забив за этот период пять мячей, а пропустили в свои ворота в два раза больше.

В последнем игровом дне квебекцы на своем поле были разгромлены «Орландо Сити» со счетом 0:3, пропустив все голы еще до перерыва.

В шести домашних встречах текущего чемпионата «Монреаль Импакт» победил в половине из них. Еще одну игру команда свела вничью и дважды проиграла, разница забитых и пропущенных — 4:6.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» в Восточной конференции после 15 матчей занимает третье место, имея в своем активе 26 очков и отстает на 11 баллов от лидера.

Последние две встречи в МЛС «жители залива» проиграли на выезде. Сначала уступили «Канзас Сити» (2:3), а в последнем туре были повержены «Далласом» (1:2),

До этой неудачной серии «Сиэтл» не знал горечи поражений в шести поединках кряду, в которой команда четыре встречи закончила вничью и в двух играх победила.

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«Саундерс» в текущем сезоне регулярного сезона МЛС на выезде выиграл только один матч из семи, также по трижды проиграл и сыграл вничью, разница мячей — 9:12.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Монреаль Импакт» на выезде обыграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 1:0.

Прогноз на «Монреаль Импакт» — «Сиэтл Саундерс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Монреаль Импэкт» — 2.15, победа «Сиэтл Саундерс» — 3.50, ничья — 3.30.

Прогнозируем, что «Сиэтл», который проиграл две последние игры, на это раз сможет избежать баранки. 0