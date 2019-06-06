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    Катар не станет подарком для Бразилии

    Бразилия — Катар. Прогноз (к. 2.31) и ставки на товарищеский матч 6 июня 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз на Бразилия — Катар
    Бразильцев ждет непредсказуемый соперник
    В четверг, 6 июня, Бразилия на своем поле сыграет с Катаром в рамках товарищеского поединка. Начало матча — в 03:30 мск. Прогноз на Бразилия — Катар.

    Бразилия

    ЧМ-2018 закончился для сборной Бразилии на стадии четвертьфинала, где она проиграла Бельгии со счетом 1:2. После этого «пентакампеоны» выдали серию из шести побед «всухую».

    В сентябре были повержены сборные США (2:0) и Сальвадора (5:0). В октябре бразильцы одолели команды Саудовской Аравии (2:0) и Аргентины (1:0).

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    В ноябре Бразилия одержала победу над командами Уругвая (1:0) и Камеруна (1:0). Шестиматчевая победная серия была прервана ничьей с Панамой (1:1) в контрольной игре, которая состоялась в португальском Порту 23 марта.

    Последняя товарищеская игра прошла в Праге против Чехии и завершилась победой со счетом 3:1. Дублем отметился Габриэл Жезус, а еще один мяч на счету Роберто Фирмино.

    Катар

    Катарцы не выступали на ЧМ-2018, но в стране многие вкладывают огромные деньги, чтобы футбол развивался как можно стремительнее.

    Один из способов — проводить как можно больше поединков. В этом году подопечные Феликса Баса выступали в Кубке Азии, где сыграли семь матчей.

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    Итог — победа на турнире и семь добытых побед с разницей мячей 19:1. Впечатляющий результат, ведь раньше Катар никогда не доходил дальше четвертьфинала.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом бразильцев, коэффициент на победу которых равен 1.11, тогда как гостей поля оценивается в 23.00, а ничья — в 10.5.

    Другое дело, что многие бразильцы только завершили тяжелый сезон в Европе, поэтому мысли об отпуске не могут не посещать. Катар — амбициозная сборная, которая стремится доказывать свои амбиции на поле в каждом эпизоде, поэтому вряд ли мы увидим разгром. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 2.31. 0

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    Бразилия — Катар. Прогноз (к. 2.31) и ставки на товарищеский матч 6 июня 2019 года. Прогноз на Бразилия — Катар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.31
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