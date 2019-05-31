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    Сможет ли Южная Корея взять очки в матче с Аргентиной?

    Южная Корея U20 — Аргентина U20. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 31 мая 2019 года

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    Прогноз на Южная Корея U20 — Аргентина U20
    Хулиан Альварес
    31 мая встретятся первая и вторая команды группы F — сборные Южной Кореи и Аргентины. Матч ЧМ-2019 до 20 лет пройдет на арене «Тихий Сити» в городе Тыхы и начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на Южная Корея U20 — Аргентина U20.

    Южная Корея U20

    На этом мундиале Южная Корея показала, что она является цепким соперником, который не даст просто так себя обыграть. Благодаря неудаче португальцев корейцы сейчас занимают 2 место. В Активе команды 3 очка, а между ней и Португалией стоит лишь разница голов. У Кореи она составляет 0, а у «красно-зеленых» этот показатель на уровне -1.

    Оба предыдущих матча с участием «азиатских тигров» завершались со скромным счетом. В обоих случаях на табло были цифры 1 и 0. Сначала сборная Португалии нанесла поражение в первом туре 1:0, а затем корейцы ответили той же монетой ЮАР (0:1).

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    У «красных дьяволов» есть шанс повторить успех прошлого молодежного мирового первенства. Тогда команда выиграла 2 поединка в группе, выйдя в 1/8 финала. Действительно сейчас 3 очка могли бы, скорее всего, гарантировать корейцам выход из этого квартета со второй строчки.

    Аргентина U20

    Аргентина уже решила вопрос выхода из группы, набрав в двух турах 6 очков. Разница голов у команды одна из лучших на турнире и составляет +5. Так что даже в случае поражение, латиноамериканцы должны остаться в лидерах группы F.

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    И ЮАР, и Португалии «бело-голубые» отгрузили не менее двух мячей. Победу со счетом 2:5 они праздновали в матче с африканцами, а поединок с Португалией завершился со счетом 0:2. Таким образом, это уже 4 игра кряду, в которой сборная Аргентины забивает сопернику больше одного гола.

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    • La Albiceleste уже исправились за неудачу 2017 года, когда они проиграли в двух матчах группового этапа и лишь в 3 туре сумели одержать победу. В этот раз команда получила путевку сразу после второго тура и в этом году у Аргентины есть хорошие шансы пройти как можно дальше.

    Прогноз

    Судя по коэффициентам, букмекеры не могут окончательно решить, кому из команд отдавать предпочтение. Все же с небольшим перевесом по этому показателю впереди сборная Аргентины — 3.95 и 2.20 соответственно.

    Если номинальных гостей устроит и ничья, то Южной Корее для уверенности нужна победа. Очень вероятно, что в этот раз «двухцветным» придется считаться с «тиграми». Ставим на то, что корейцы не проиграют. Коэффициент составляет 1.67. 0

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    Южная Корея U20 — Аргентина U20. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 31 мая 2019 года. Прогноз на Южная Корея U20 — Аргентина U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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