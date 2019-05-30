«Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 30 мая 2019 года

В 3:30 по московскому времени в Канзас-Сити, США, начнется противостояние клубов «Спортинг Канзас Сити» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Местом проведения матча станет арена «Чилдренс Мерси Парк». Прогноз на «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Спортинг Канзас Сити»

Клуб выступает в одной конференции с «ЛА», но если представители «города ангелов» находятся в тройке лидеров Западной конференции, то «Спортинг Канзас Сити» располагается на 2 строчке с конца.

В 12 играх клуб набрал 14 очков и до зоны плей-офф не хватает 4 пунктов, хотя большая часть конкурентов в борьбе за место в финальной зоне имеет большее количество сыгранных поединков.

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Пока что по результатам клуба можно сказать, что у него есть определенные проблемы. Все началось с полуфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. После поражения 5:0 «Монтеррею» «Канзас-Сити» перестал побеждать. Безвыигрышная серия длилась 9 матчей и лишь в прошлой встрече коллектив сумел ее прервать домашней победой над «Сиэтл Саундерс» (3:2).

Из 7 домашних игр «Спортинг» выиграл только три. До победы в матче с «Сиэтлом» «Визардс» не могли выиграть на «Чилдренс Мерси Парк» 5 поединков кряду. Стоит добавить, что 5 из 6 домашних матчей команды завершались с тремя или более забитыми голами.

У клуба немаленький лазарет. Из-за травмы вылетели защитник Грэм Зуси и Андреу Фонтас. Кроме них ряды травмированных пополнили Родни Уоллас и Рохер Эспиноса.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Четырехкратный обладатель трофея Supporters’ Shield пока что сверкает не так ярко. Команда только опомнилась после 4-матчевой серии поражений. В этом помогла победа в поединке с «Орландо» со счетом 0:1.

Пока что «Лос-Анджелес Гэлакси» уверенно держится в зоне плей-офф и если кто-то сможет потеснить команду, то только «Хьюстон Динамо», который идет четвертым с 23 очками на счету. При этом у «Гэлакси» 25 набранных баллов, но на 2 игры больше.

Los Galácticos мало выигрывают в гостях — всего 2 победы в 6 выступлениях. Также стоит отметить, что в последних 3 играх команды общий тотал матча был меньше 2.5.

В отличие от соперника «Лос-Анджелес Гэлакси» полностью укомплектован и в списке травмированных только Алессандрини. Так что в этом плане у гостей будет преимущество.

Прогноз

«Канзас» имеет больше шансов, по мнению буков. 1.84 дают на победу «Визардс» и 3.90 предлагают на «Гэлакси». Ничья сопровождается коэффом 3.95.

Скорее всего, что дело в последней статистике домашних выступлений «Канзаса» против «Лос-Анджелеса». Дело в 11 беспроигрышных матчах кряду. Если учитывать и выездные поединки, то у «Сити» будет беспроигрышная серия из 8 матчей.

Тотал меньше 3.5 получается уже 4 игру кряду. Рекомендованная ставка «тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.64. 0