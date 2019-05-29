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    Насколько результативным получится финал Лиги Европы?

    «Челси» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.93) на тоталы в финале ЛЕ 29 мая 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Челси Прогнозы на Арсенал
    Прогноз на «Челси» — «Арсенал»
    Оливье Жиру
    29 мая в Баку состоится финальный поединок Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019. Финалистами выступят два лондонских клуба — «Челси» и «Арсенал». Матч будет проведен на местном «Олимпийском стадионе». Старт в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Арсенал».
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    Футбол. Лига Европы. Финал 29 Мая 2019 года
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    «Челси»

    Футбольный клуб «Челси» провел неплохую концовку сезона. Команда заняла 3 место в АПЛ и вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Несмотря на это за трофей Лиги Европы «пенсионеры» все равно будут бороться. Сарри заявлял, что это одна из приоритетных задач клуба.

    На данный момент у «синих» 8-матчевая беспроигрышная серия, которая состоит из 5 ничьих и 3 побед. По факту коллектив одержал 4 победы, если считать выигранную серию пенальти в полуфинале с «Айнтрахтом».

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    После нулевой ничьи в последнем туре АПЛ с «Лестером» «аристократы» провели товарищескую встречу с клубом «Нью-Инглэнд Революшн», где они выиграли со счетом 0:3.

    Что касается непосредственно Лиги Европы, то здесь у номинальных хозяев беспроигрышная серия из 17 поединков. В плей-офф подопечные Сарри выиграли 6 из 8 игр, и в стольких же случаях тотал матча был больше 2.5.

    В составе есть довольно серьезные кадровые проблемы. Из-за травмы не сыграют такие важные футболисты как Рудигер, Канте и Лофтус-Чик. Также вылетел молодой талант Хадсон-Одой.

    Лучшим снайпером «Челси» является француз Оливье Жиру с 10 забитыми голами.

    «Арсенал»

    Для «Арсенала» победа в Лиге Европы имеет важное значение не только с точки зрения престижа, но и с точки зрения турнирных соображений. Успех гарантирует команде участие в Лиге чемпионов, а в противном случае «канониры» снова начнут с ЛЕ.

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    Если начало плей-офф выдалось для «Арсенала» нервным, то четвертьфинал и полуфинал клуб провел более уверенно. После неудач в выездных поединках с БАТЭ и «Ренном» «красно-белые» исправились и очень успешно сыграли с «Наполи» и «Валенсией».

    Получается, что сейчас «Арсенал» имеет 5-матчевую победную серию в этом турнире. В 3 из 5 поединков забивалось больше двух голов. Особенно ярко на стадии полуфинала себя проявили Ляказетт и Обамеянг. По сути, они вдвоем вывели команду в финал, забив соответственно по 3 и 4 гола за 2 встречи.

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    • Лазарет клуба состоит из Беллерина, Холдинга, Уэлбека, Рэмзи и Суареса. По особым причинам игру пропустит Генрих Мхитарян.

    Прогноз

    С небольшим преимуществом фаворитом финала является «Челси». На победу коллектива дают 2.45, а вероятность успеха «Арсенала» оценивается цифрой 3.05. Ничья предлагается за 3.35.

    Судя по всему «Челси» будет больше держать мяч. В этом сезоне ЛЕ клуб владел снарядом 62.9% игрового времени, тогда как у «канониров» этот показатель составляет 55.5%. В двух очных играх АПЛ «аристократы» доказали свое превосходство в этом деле, владея мячом не менее 60% времени.

    Матч точно не закончится с нулями на табло, поскольку в составе обеих команде есть бомбардиры, которые способны сделать решающий удар. Особенно это касается Жиру, который попытается доказать Эмери, что тот ошибался, когда отпускал француза в «Челси».

    Таким образом, мы считаем, что итоговый счет основного времени будет больше 2.5. Величина коэффициента здесь 1.93. 0

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    «Челси» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.93) на тоталы в финале ЛЕ 29 мая 2019 года. Прогноз на «Челси» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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