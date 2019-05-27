ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Автор единственной шайбы — Марко Анттила, ФинляндияФинал без нас. Россия проиграла Финляндии на Чемпионате мира Тимоти ВеаНовый Яя Туре, сын легенды и обидчик «Реала». За кем следить на молодежном ЧМ-2019 «Тамбов»«Сочи» и «Тамбов» идут на штурм РПЛ
  • 08:18
    • Сэйв Василевского признан лучшим в полуфиналах ЧМ-2019
  • 08:07
    • «Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
  • 23:58
    • «Валенсия» выиграла Кубок Испании, одолев в финале «Барселону»
  • 23:06
    • «Бавария» в 19-й раз выиграла Кубок Германии
  • 22:29
    • Сборная Канады разгромила Чехию и вышла в финал ЧМ-2019
  • 18:26
    • Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
  • 19:00
    • Воробьев: Игра шла до одного гола и мы его пропустили
    Все новости спорта

    Наберет ли Норвегия первые очки на молодежном ЧМ?

    Норвегия U20 — Новая Зеландия U20. Прогноз (к. 3.50) на U20 ЧМ-2019 27 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Новой Зеландии
    Прогноз на Норвегия U20 — Новая Зеландия U20
    Норвегия проиграла в первом туре
    В понедельник, 27 мая, в 21.30 мск на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше сыграют представители группы C — сборные Норвегии и Новой Зеландии. Прогноз на Норвегия U20 — Новая Зеландия U20.
    ×
    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа C 27 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.80
  • Играть!
    •

    Норвегия

    Молодежка Норвегии пробилась на предстоящий чемпионат мира через матчи плей-офф, обыграв действующего обладателя Кубка мира U-20 Англию.

    Последний раз скандинавская команда участвовала на мировом форуме аж в 1993 году. И на том турнире она не смогла выйти из группы.

    Норвежцы при подготовке к финальному турниру в Польше сыграли три контрольных поединка. Сначала они уступили одногодкам из Франции (0:1), но затем поочередно обыграли австрийских сверстников (1:0), а также сборную Словакии U21 (2:0).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В стартовом туре группового этапа U-20 ЧМ-2019 подопечные Пала-Арне Йохансена уступили Уругваю со счетом 1:3.

    Новая Зеландия

    Новая Зеландия достигла 1/8 финала в двух предыдущих турнирах. На пути в главную часть грядущего первенства сборная выиграла отборочную группу Океании U-19 в прошлом году.

    За два года, минувших с последнего участия команды на молодежном мундиале, она не провела ни одного матча. Посему поражение 0:6 от США в первом раунде плей-офф чемпионата-2017 до недавнего времени было ее последним результатом.

    В первом туре нынешнего U-20 ЧМ-2019 подопечные Деса Бакингема разгромили Гондурас со счетом 5:0. Благодаря этому результату коллектив возглавил таблицу группы C после первого тура, опережая по разнице мячей Уругвай.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом европейцев, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех представителя Океании и ничья оцениваются в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что Норвегия выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Енисей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Сегодня в 14:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мексика U20 — Япония U20
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Сегодня в 16:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эквадор U20 — Италия U20
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сенегал U20 — Колумбия U20
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Сегодня в 21:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч СПАЛ — Милан
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Френки де Йонг
  • Де Йонг — уникальное явление для футбола. Но станет ли он великим?
    • 22:30 23/05/2019     Килиан Мбаппе
  • Мбаппе захотел ответственности. Куда может перейти форвард?
    • 15:40 21/05/2019     Арьен Роббен и Франк Рибери
  • Незаменимые? Роббен и Рибери ушли в статусе легенд «Баварии»
    • 21:46 20/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Норвегия U20 — Новая Зеландия U20. Прогноз (к. 3.50) на U20 ЧМ-2019 27 мая 2019 года. Прогноз на Норвегия U20 — Новая Зеландия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Первый год Роналду в «Юве»: Лига чемпионов не покориласьОт португальца ждали не очередного титула в Серии А, а триумфа в еврокубках Вчера в 12:370
  • 08:51
    • Мертенс решил остаться в «Наполи»
  • 08:35
    • Бартомеу не считает поражение от «Валенсии» виной тренера
  • 17:27
    • «Балтика» покинула ФНЛ, «Томь» и «Нижний Новгород» — в переходных матчах
    Себастьян Сото Футбол Себастьян Сото покинул дом в 15 лет. Все ради осуществления футбольной мечтыТеперь форвард сборной США готов блистать на молодежном чемпионате мира U-20 24/05/2019 в 16:320
  • Экспресс дня

  • Сборная России продлит победную серию на ЧМ-2019
  • 4.22
    •
  • 23:50
    • Аргентина обыграла ЮАР на молодежном ЧМ-2019
  • 23:44
    • «Наполи» уступил «Болонье»
  • 23:24
    • Врана: C Россией нужно сыграть дисциплинированно
    Антонио Конте Футбол От «Ньюкасла» до Лукаку. Кто выиграет от назначения Конте в «Интер»Победители и проигравшие от вероятного назначения Антонио Конте на пост главного тренера «Интера» 24/05/2019 в 14:210
  • 17:12
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
  • 16:55
    • Жардим может возглавить «Милан» вместо Гаттузо
  • 16:27
    • Венгеру предложили контракт в Японии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие