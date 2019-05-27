Норвегия U20 — Новая Зеландия U20. Прогноз (к. 3.50) на U20 ЧМ-2019 27 мая 2019 года

В понедельник, 27 мая, в 21.30 мск на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше сыграют представители группы C — сборные Норвегии и Новой Зеландии. Прогноз на Норвегия U20 — Новая Зеландия U20.

Норвегия

Молодежка Норвегии пробилась на предстоящий чемпионат мира через матчи плей-офф, обыграв действующего обладателя Кубка мира U-20 Англию.

Последний раз скандинавская команда участвовала на мировом форуме аж в 1993 году. И на том турнире она не смогла выйти из группы.

Норвежцы при подготовке к финальному турниру в Польше сыграли три контрольных поединка. Сначала они уступили одногодкам из Франции (0:1), но затем поочередно обыграли австрийских сверстников (1:0), а также сборную Словакии U21 (2:0).

В стартовом туре группового этапа U-20 ЧМ-2019 подопечные Пала-Арне Йохансена уступили Уругваю со счетом 1:3.

Новая Зеландия

Новая Зеландия достигла 1/8 финала в двух предыдущих турнирах. На пути в главную часть грядущего первенства сборная выиграла отборочную группу Океании U-19 в прошлом году.

За два года, минувших с последнего участия команды на молодежном мундиале, она не провела ни одного матча. Посему поражение 0:6 от США в первом раунде плей-офф чемпионата-2017 до недавнего времени было ее последним результатом.

В первом туре нынешнего U-20 ЧМ-2019 подопечные Деса Бакингема разгромили Гондурас со счетом 5:0. Благодаря этому результату коллектив возглавил таблицу группы C после первого тура, опережая по разнице мячей Уругвай.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом европейцев, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех представителя Океании и ничья оцениваются в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что Норвегия выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0