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    Оформит ли Уругвай выход из группы?

    Гондурас U20 — Уругвай U20. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 27 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Гондураса Прогнозы на сборную Уругвая
    Прогноз на Гондурас U20 — Уругвай U20
    Николас Хавьер Скиаппакассе
    В городе Люблин состоится битва молодежных сборных Гондураса и Уругвая. Аутсайдер и вторая команда группы C сыграют в рамках 2 тура группового этапа ЧМ-2019 до 20 лет. Начало этой встречи намечено на 19:00 по московскому времени. Прогноз на Гондурас U20 — Уругвай U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа C 27 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 15.50
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 1.15
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    Гондурас U20

    Гондурас крайне неудачно начал этот мундиаль. В первом туре коллектив уступил Новой Зеландии с разгромным счетом 0:5. Такое количество пропущенных мячей может сыграть решающую роль в борьбе за 3 место. На данный момент команда является аутсайдером группы и по сравнению с Норвегией (3 место и 0 очков) у нее хуже разница мячей.

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    Вообще Los Catrachos в последнее время показывают не самый хороший футбол. Во время подготовки Гондурас U20 уступил Аргентине 3:1. Вдобавок ко всему для коллектива это всего вторая игра в этом году. Времени на разработку стратегий было очень мало.

    В 2017 году «бело-синие» проиграли 2 первых поединка и сумели выиграть третий, однако это не позволило номинальным хозяевам выйти в плей-офф.

    Уругвай U20

    Уругвай имеет такое же количество очков, как и Новая Зеландия, но у второй команды лучше разница мячей. Для гарантированного выхода из группы уругвайцам нужно выиграть следующий матч. В случае потери очков «чарруа» устроят себе очень нервный финал групповой стадии.

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    В принципе по результатам команды не скажешь, что у нее есть какие-то проблемы. В прошлом туре ей удалось одержать уверенную победу на сборной Норвегии со счетом 3:1. Также «небесные олимпийцы» провели неплохой тренировочный лагерь в этом месяце. Во время сборов коллектив выиграл у Сенегала 2:1 и сыграл вничью с США 1:1.

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    • Единственное поражение за 6 матчей Уругвай потерпел от Украины (1:2). Получается, что уже четвертую встречу кряду «небесно-голубые» пропускают в свои ворота.

    Прогноз

    Стопроцентным фаворитом в этой паре считается Уругвай. Победа команды оценена небольшим коэффициентом 1.18, при этом на победу Гондураса коэффициент довольно высокий — 14.5.

    У Гондураса сильные проблемы возникают в играх с высококвалифицированным соперником. Уругвай именно таковым и является. Так что мы солидарны с букмекерскими конторами.

    Считаем, что уругвайцы выиграют второй матч кряду и обеспечат себе выход из группы. «Чарруа» вполне по силам выиграть поединок и при этом не пропустить. Коэффициент на этот исход составляет 1.82. 0

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    Гондурас U20 — Уругвай U20. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 27 мая 2019 года. Прогноз на Гондурас U20 — Уругвай U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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